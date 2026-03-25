Ergenekon, EBA'da Türk destanı olarak yer alıyor.Kitapta o şekilde yer alacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabında yer alan Ergenekon Destanı'na ilişkin ifadelerde, kavram karışıklığına yol açabileceği gerekçesiyle değişikliğe gitti. Kamuoyuna yansımadan önce tespit edilerek güncellenen içerik, öğretmenlerin kullanımına sunulmak üzere EBA ve tymm.meb.gov.tr adreslerinde yayımlandı. Düzenleme, önümüzdeki eğitim döneminde basılı kitaplara da yansıtılacak.
Türk eğitim sisteminde milli ve manevi değerlerle birlikte evrensel ilkeleri
esas alan; eleştirel düşünen, ülkü sahibi, problem çözen ve sorumluluk sahibi
bireyler yetiştirmeye yönelik bir yaklaşım benimsenmektedir. Bu anlayış, öğretim
programlarından ders kitaplarına ve tüm eğitim süreçlerine yansıtılmaktadır.
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı,
Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı doğrultusunda hazırlanmıştır.
Kitapta yer alan içerikler, öğrencilerde milli, manevi ve tarihi değerlerle
birlikte evrensel değerleri geliştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımla kurgulanmıştır.
Bu kapsamda Türk destanları, ait oldukları dönemler esas alınarak sistematik
biçimde ele alınmış; Altay-Yakut, Saka, Hun, Köktürk ve Uygur dönemlerine ait
destanlar Türk destanları kapsamında işlenmiştir. Bu içeriklerle Türklerin mücadeleci
ruhu, bağımsızlık anlayışı ve tabiatla iç içe yaşamı öğrencilere aktarılmaktadır.
Köktürk Yazıtları ve Dede Korkut Hikayeleri, Türk milletinin devlet anlayışını,
birlik duygusunu, aile yapısını, töresini ve kahramanlık anlayışını yansıtan
temel metinler olarak ele alınmaktadır.
Edinilen bilgiye göre Türk Destanları temasında Ergenekon Destanı'na ilişkin
söz konusu ifadenin kavram karışıklığına yol açabileceği değerlendirilmiş, konu
medya aracılığıyla kamuoyuna yansımadan önce tespit edilerek gerekli düzeltmeler
yapılmıştır. Güncellenmiş içerik, öğretmenlerin kaynak olarak kullandığı Eğitim
Bilişim Ağı (EBA) ve tymm.meb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.
Yapılan bu güncelleme, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla basılı ders kitaplarına da yansıtılacaktır.