Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Ergenekon, EBA'da Türk destanı olarak yer alıyor.Kitapta o şekilde yer alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabında yer alan Ergenekon Destanı'na ilişkin ifadelerde, kavram karışıklığına yol açabileceği gerekçesiyle değişikliğe gitti. Kamuoyuna yansımadan önce tespit edilerek güncellenen içerik, öğretmenlerin kullanımına sunulmak üzere EBA ve tymm.meb.gov.tr adreslerinde yayımlandı. Düzenleme, önümüzdeki eğitim döneminde basılı kitaplara da yansıtılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2026 19:30, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 19:39
Türk eğitim sisteminde milli ve manevi değerlerle birlikte evrensel ilkeleri esas alan; eleştirel düşünen, ülkü sahibi, problem çözen ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeye yönelik bir yaklaşım benimsenmektedir. Bu anlayış, öğretim programlarından ders kitaplarına ve tüm eğitim süreçlerine yansıtılmaktadır.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı, Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı doğrultusunda hazırlanmıştır. Kitapta yer alan içerikler, öğrencilerde milli, manevi ve tarihi değerlerle birlikte evrensel değerleri geliştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımla kurgulanmıştır. Bu kapsamda Türk destanları, ait oldukları dönemler esas alınarak sistematik biçimde ele alınmış; Altay-Yakut, Saka, Hun, Köktürk ve Uygur dönemlerine ait destanlar Türk destanları kapsamında işlenmiştir. Bu içeriklerle Türklerin mücadeleci ruhu, bağımsızlık anlayışı ve tabiatla iç içe yaşamı öğrencilere aktarılmaktadır. Köktürk Yazıtları ve Dede Korkut Hikayeleri, Türk milletinin devlet anlayışını, birlik duygusunu, aile yapısını, töresini ve kahramanlık anlayışını yansıtan temel metinler olarak ele alınmaktadır.

Edinilen bilgiye göre Türk Destanları temasında Ergenekon Destanı'na ilişkin söz konusu ifadenin kavram karışıklığına yol açabileceği değerlendirilmiş, konu medya aracılığıyla kamuoyuna yansımadan önce tespit edilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Güncellenmiş içerik, öğretmenlerin kaynak olarak kullandığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tymm.meb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Yapılan bu güncelleme, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla basılı ders kitaplarına da yansıtılacaktır.

