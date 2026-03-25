'Polisiz' diyerek eve giren şüpheliler anne ile oğlunu vurdu

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan maskeli 4 kişi, zorla girdikleri evde anne ve oğlunu silahla vurarak kaçtı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2026 23:54, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 23:53
Olay, gece saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıtarak Y.C. (26), M.C. (45) ve F.C.'nin yaşadığı eve giren silikon maskeli 4 kişi, tabancalarla defalarca ateş açıp kaçtı. Açılan ateş sonucunda anne M.C. ve oğlu Y.C. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Saldırı sırasında F.C. ise pencereden kendini dışarı atarak son anda kurtuldu. Anne ve oğlunun hastanede tedavisi devam ederken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

