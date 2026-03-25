Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran ile ABD-İsrail arasında devam eden savaşın yansımalarını yerinde incelemek üzere Ağrı'ya çıkarma yaptı. Gürbulak Sınır Kapısı'nın sıfır noktasında açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, muhtemel bir göç veya güvenlik krizine karşı tüm senaryoların çalışıldığını vurgulayarak, "Tüm planlamalar yapıldı, tedbirler alındı; sınır hattımızda herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2026 21:38, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 21:48
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Türkiye-İran sınırında alınan tedbirlere ilişkin, "Ben şunu rahatlıkla ifade edebilirim, burada tüm planlamalar, tedbirler alınmış durumda. Herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Çeşitli programları dolayısıyla Ağrı'da bulunan Çiftçi, kentteki İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra Vali Önder Bozkurt ve beraberindekilerle Doğubayazıt ilçesine geçti. Türkiye-İran sınırında bulunan Sarısu Sınır Ticaret Merkezi'nde incelemelerde bulunan Çiftçi, ardından Gürbulak Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti.

Buradaki çalışmalarla ilgili Vali Bozkurt ve Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci'den bilgi alan Çiftçi, sınırın sıfır noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğubayazıt ilçesindeki askeri araç kazasında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel ile Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'a Allah'tan rahmet diledi.

Kentteki temaslar kapsamında Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde de incelemelerde bulunduklarını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Burada kalan yabancıların şartlarını yerinde incelemiş oldum, bilgiler aldım. Ağrı'daki incelemelerimizi tamamladıktan sonra şu anda Gürbulak Sınır Kapısı'ndayız. Sınır kapımızın sıfır noktasındayız. 28 Şubat tarihinden itibaren sınırın öbür tarafında, İran tarafında İran ile ABD-İsrail arasında süregelen bir savaş var. Savaşın ne kadar daha süreceği, ne zaman sona ereceği konusunda da herhangi bir belirlilik yok. Dolayısıyla savaşın muhtemel sonuçlarıyla ilgili kendi tarafımızda alınan tedbirleri gözden geçirdik. Burada Doğubayazıt Kaymakamımızdan brifing aldık ve alınan tedbirleri de yerinde incelemiş olduk. Ben şunu rahatlıkla ifade edebilirim, burada tüm planlamalar, tedbirler alınmış durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Temennimiz inşallah bu savaş kısa süre içerisinde sonuçlanır, biter. Yeniden barış ve huzur ortamına dönülmüş olur."

