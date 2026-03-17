Limonda üretici fiyatları 5'e katlandı: Yıllık artış yüzde 410!
Limonda üretici fiyatları 5'e katlandı: Yıllık artış yüzde 410!

TÜİK'in Şubat ayı Tarım-ÜFE verilerine göre limon, üretici fiyatlarındaki devasa artışla dikkat çekti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 410, Aralık ayına göre ise yüzde 79 yükselen limon fiyatları; üretimin 1,7 milyon tondan 1,1 milyon tona gerilemesiyle birleşince, iç piyasada dengeyi sağlamak adına ithalat hamlesi gündeme geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2026 23:55, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 23:56
Limonda üretici fiyatları geçen yılın şubat ayına göre yüzde 410, aralık ayına göre ise yüzde 79 yükseldi.

TÜİK'in şubat ayına ilişkin açıkladığı "Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ne (Tarım-ÜFE) göre, üretici fiyatları yıllık yüzde 40,10, aylık yüzde 0,21, yılın iki ayında yüzde 8,69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,97 arttı.

Limonda TÜİK'in bitkisel üretim 2. tahminine göre 2024 yılı rekoltesi 1 milyon 730 bin ton iken geçen yıl yaklaşık yüzde 35 düşüşle 1 milyon 128 bin tona geriledi.

TÜİK'in üretici fiyat endeksine göre, geçen yıl eylül ekim aylarında tarladan çıkış fiyatı ortalama 30 lira civarında olan limon, kasımda 38 liraya çıktı.

Aralıkta hasadın hızlanmasıyla fiyatlar 29 liraya gerilerken ocakta hızla 40 liranın üzerine çıktı. Şubatta ise ocak ayına göre yüzde 29 yükselen limon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 410 artarak yaklaşık 5'e katladı. Limon aralık ayına göre yaklaşık yüzde 79 yükseldi.

Üretiminde büyük bir sıkıntı olmamasına rağmen fiyatların 5 katına çıkması, bunun üzerine market ve pazarda pahalıya ulaşması nedeniyle ithalat kapısı açıldı.

Dünyanın en büyük ihracatçılarından olan Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 128 bin ton limon üretilmişti.

