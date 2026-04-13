Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Nisan 2026 22:51, Son Güncelleme : 13 Nisan 2026 22:52
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, savaşı sona erdirmeye dönük çabalar ele alındı.