Bakan Uraloğlu: Ramazan Bayramı'nda herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla KGM işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden ücret alınmayacağını belirten Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 19 Mart Perşembe günü saat 00.00'da başlayacak uygulamanın, 22 Mart Pazar günü saat 24.00'e kadar süreceğini ifade etti.

Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının da ücretsiz hizmet vereceğini de bildiren Uraloğlu, uygulamanın, 20 Mart Cuma günü saat 00.00'dan (perşembeyi cumaya bağlayan gece) itibaren başlayacağını ve 22 Mart Pazar günü saat 24.00'e kadar devam edeceğini kaydetti.



