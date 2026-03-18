Benzine zam geldi, tablo değişti
%3.34 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Suudi Arabistan: Bir füze ve 15 İHA düşürüldü

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında bir balistik füze ve 15 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 08:02, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 08:30
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna yönelik yeni insansız hava aracı (İHA) saldırılarının engellendiği belirtildi.

Açıklamada, 15 İHA'nın doğu bölgesinde savunma sistemlerince imha edildiği ifade edilirken, İHA'ların kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan'ın güneydoğusunda yer alan el-Harc vilayetine doğru bir balistik füzenin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hava savunma füzesinden bazı parçaların Prens Sultan Hava Üssü civarına düştüğü ancak herhangi bir hasara yol açmadığı ifade edildi.

Öte yandan Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğudaki el-Harc vilayetinde saldırı tehdidi nedeniyle sirenlerin çaldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.


