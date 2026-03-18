Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
Samsun'da 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 çocuk annesi bir kadının, infazdan kurtulmak için sürekli çocuk dünyaya getirdiğinin tespit edilmesi üzerine yargı harekete geçti. Samsun 2. Sulh Ceza Hakimi, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği dilekçede, mevcut yasal düzenlemenin suçlular tarafından bir "zırh" olarak kullanıldığını belirterek, infaz erteleme hakkına acil sınırlama getirilmesini talep etti.
01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesi kapsamında, doğum yapmış ve çocuğu henüz
18 aylık olmayan kadınların hapis cezalarının infazı geçici olarak ertelenebiliyor.
Ancak son yaşanan olaylar, bu düzenlemenin amacının dışına çıkarak kötüye kullanılabildiği
yönünde tartışmaları gündeme taşıdı.
Samsun'da Dikkat Çeken Hırsızlık Vakası
Samsun'da evden hırsızlık suçundan yaklaşık 60 ayrı kaydı bulunan ve hakkında
65 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen 8 çocuk annesi
Saniye G., 13 yaşındaki oğluyla birlikte karıştığı hırsızlık olayının ardından
yakalanarak tutuklandı. Daha önce en küçük çocuğunun yaşı nedeniyle cezası ertelenen
kadının yeniden suç işlemesi dikkat çekti.
Hakimden Bakanlığa İnfaz Düzenlemesi Başvurusu
Olayın ardından Saniye G.'yi tutuklayan Samsun 2. Sulh Ceza Hakimi, konuyu
Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne taşıdı. Hakimin dilekçesinde, şüphelinin
1995 doğumlu olduğu, hakkında kesinleşmiş infaz bekleyen 65 yıl 10 ay 10 gün
hapis cezası bulunduğu ve bu cezaların infazından kurtulmak amacıyla kanundaki
düzenlemeden yararlanmak için çok sayıda çocuk dünyaya getirdiği ifade edildi.
Suçla Mücadelede Zafiyet Uyarısı
Dilekçede ayrıca, somut olayda da görüldüğü üzere şüphelinin çocuklarını suçta
kullandığına dikkat çekilerek, mevcut düzenlemede herhangi bir sınırlama bulunmamasının
suç ve suçlulukla mücadelede zafiyet oluşturduğu vurgulandı. Hakim, bu durumun
yalnızca cezadan kaçınma değil, aynı zamanda suça meyilli bireylerin yetişmesine
zemin hazırlayabileceğini belirtti.
Kanun Maddesine Sınırlama Önerisi
Hakim tarafından yapılan başvuruda, söz konusu kanun maddesine sınırlama getirilmesi
gerektiği ifade edilerek, Türk Ceza Kanunu'ndaki bazı düzenlemelere benzer şekilde
bu haktan yararlanmanın belirli bir sayıyla sınırlandırılması önerildi. Bu düzenlemenin,
kamu düzeninin sağlanması, suçla mücadele ve cezaların caydırıcılığı açısından
önem taşıdığına dikkat çekildi.
Benzer Suç Kayıtları ve Serbest Kalma Süreçleri
Öte yandan, benzer olayların farklı illerde de yaşandığına işaret edildi. Samsun'da
64 suç kaydı bulunan 9 çocuk annesi Sibel Y. (34), hırsızlık suçlarından 24
yıl kesinleşmiş hapis cezasına rağmen yeniden suç işleyince 2025 yılında Samsun
Adliyesi'ne sevk edildi. Ancak çocuğunun 3,5 aylık olması nedeniyle serbest
bırakıldığı öğrenildi.
Başkasının Bebeğini Üzerine Kaydetme Girişimi
Bursa'da ise hırsızlık suçundan 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cansu
A.'nın (30), 2023 yılında cezaevine girmemek için akrabasının yeni doğacak bebeğini
kendi üzerine kaydettirmeye çalıştığı, bu girişimin polis ekiplerinin çalışmasıyla
ortaya çıkarıldığı belirlendi.
Uzmanlardan Risk ve Denetim Uyarıları
Uzmanlar ise infaz ertelemesi uygulamasının temel amacının çocukların korunması
olduğunu ancak denetim ve sınırlama mekanizmalarının yetersiz kalması halinde
hem toplum güvenliği hem de çocukların gelişimi açısından ciddi riskler doğurabileceğini
belirtiyor.
Gözler Adalet Bakanlığı'na Çevrildi
Yaşanan gelişmeler, "çocuk nedeniyle infaz ertelemesi" uygulamasının yeniden ele alınması gerektiği yönündeki tartışmaları alevlendirirken, gözler Adalet Bakanlığı'nın atacağı adımlara çevrildi.