Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı
İstanbul Üsküdar'da durağa yanaşan İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün önündeki otobüse çarptığı kazada yolcular tahliye edildi, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 11:14, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 11:15
İstanbul Üsküdar'da Kısıklı Caddesi'nde durağa yanaşan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, durakta bulunan bir diğer özel halk otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iki otobüste de hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
Otobüslerde bulunan yolcular tahliye edildi, kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.