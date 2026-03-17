Hibrit ve elektrikli otomobiller cep yakıyor: Ortalama fiyat 3,8 milyon TL!

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı şubat ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomobil talebinde yıllık bazda artış görülürken, reel fiyatlardaki yıllık negatif seyir devam ediyor.

Otomobil talep endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,6 artarken, bir önceki aya göre yüzde 8,1 azaldı. Ortalama reel fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9, bir önceki aya göre ise yüzde 2 düşüş kaydederken, satılık otomobillerin ilanda kalma süresi bir önceki aya kıyasla 1,6 gün kısalarak 21,3 güne geriledi.

Ortalama otomobil fiyatı B sınıfında 753 bin 500 lira, C sınıfında 1 milyon 16 bin lira, D sınıfında 1 milyon 463 bin lira ve E sınıfında 2 milyon 436 bin lira olarak gerçekleşti. Yıllık fiyat değişimine bakıldığında ise B sınıfında yüzde 24,7, C sınıfında yüzde 26,1, D sınıfında yüzde 25,3 ve E sınıfında yüzde 23,9 artış görüldü.

Şubat ayı verilerine göre, yakıt türüne göre ortalama otomobil fiyatları incelendiğinde benzinli araçlarda ortalama fiyat 1 milyon 418 bin lira, benzin ve LPG'li araçlarda 605 bin 450 lira, dizel araçlarda 1 milyon 117 bin lira, hibrit araçlarda 2 milyon 580 bin lira ve elektrikli araçlarda 3 milyon 833 bin lira olarak gerçekleşti.

Yıllık değişim oranlarına bakıldığında ise benzinli araçlarda yüzde 20,7, benzin ve LPGEli araçlarda yüzde 19,2, dizel araçlarda yüzde 18,7, hibrit araçlarda yüzde 18,9 ve elektrikli araçlarda yüzde 9,1 artış görüldü

2014-2018 model araçlarda fiyat artışı öne çıktı

Yaşlı araç grubunda 2004-2008 model otomobillerin ortalama fiyatı 489 bin 614 lira, 2009-2013 model araçlar 811 bin 23 lira, 2014-2018 model araçlar ise 1 milyon 246 bin lira gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla fiyat değişimleri 2004-2008 model araçlarda yüzde 9,3, 2009-2013 model araçlarda yüzde 16,1 ve 2014-2018 model araçlarda yüzde 17,2 oldu.

Genç araç grubunda ise 2019 model otomobillerin ortalama fiyatı 1 milyon 419 bin lira, 2020 model araçlar 1 milyon 663 bin lira, 2021 model araçlar 1 milyon 675 bin lira, 2022 model araçlar 1 milyon 785 bin lira, 2023 model araçlar 2 milyon 54 bin lira ve 2024 model araçlar 2 milyon 144 bin lira olarak kaydedildi.

Yıllık değişim oranları 2019 model araçlarda yüzde 13,6, 2020 model araçlarda yüzde 16,2, 2021 model araçlarda yüzde 14,1, 2022 model araçlarda yüzde 6,8, 2023 model araçlarda yüzde 8,2 ve 2024 model araçlarda yüzde 11,9 oldu.

Otomobil talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,1 düşüş, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,6 artış gösterdi. Satılık ilan sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8, satılan ilan sayısı ise yüzde 6 düştü.

Bu gelişmeler sonucunda satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 1 puan azalarak yüzde 21,3 oldu. Satılık otomobillerin ilanda kalma süresi ise bir önceki aya göre 1,6 gün kısalarak 21,3 güne indi.