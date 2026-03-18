Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zammı 1 Nisan'da değerlendireceğiz
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
Güvenilir gıda uygulaması devrede!
Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak
Erdoğan: Çanakkale millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır
Benzine zam geldi, tablo değişti
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte Fiyatlar...
Limonda üretici fiyatları 5'e katlandı: Yıllık artış yüzde 410!
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesaba para gönderip geri istiyorlar
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin olduğu yerde yatırım ve refah vardır
Hibrit ve elektrikli otomobiller cep yakıyor: Ortalama fiyat 3,8 milyon TL!
Çocuk hakları için 'özel bakanlık' veya 'başkanlık' kurulsun önerisi
Kadın polis adayının boy zaferi: Yanlış ölçüm mahkemeden döndü
Bakan Fidan açıkladı: Yarından itibaren Orta Doğu turuna çıkıyor
GÖKBEY tescillendi: Türkiye kendi standartlarını dünyaya kabul ettirdi
Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira
Otomotivde SUV fırtınası: Her 10 yeni araçtan 6'sı SUV oldu!
TCMB şikayet etmişti: BKM 'yolsuzluk' iddianamesi tamamlandı
AK Parti bayramda 'tam kadro' sahaya iniyor
10 yıllık kayyım süreci bitiyor: TMSF ünlü baklavacıyı satıyor!
Erdoğan'dan 'mabetsiz şehir' göndermesi: Ankara'yı yeni camilerle süslemek kıymetli!
Emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
İBB duyurdu: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak
Otobüs Firmalarına Bayram İçin Ek Sefer
Gelişmekte olan ekonomilerin yatırım lideri: Türkiye
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda

TRT Haber özel röportajına konuk olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsü ve üst düzey liderliğiyle ülkemiz, bu ateş çemberi içerisinde bir barış adası olmuştur" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş : 18 Mart 2026 11:21, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 11:24
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle şehitleri anarak sözlerine başlayan Yumaklı, Türkiye'nin jeopolitik konumuna, tarımsal üretimdeki gücüne ve gıda arz güvenliği için alınan önlemlere dikkati çekti.

Çanakkale Zaferi'nin mirasına sahip çıkacaklarını belirten Bakan Yumaklı, Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada istikrarını koruduğunu ifade etti.

"Türkiye bir barış adası konumunda"

Yumaklı, "Üç tarafı denizlerle çevrili ancak beş tarafı krizler, savaşlar ve çatışmalarla dolu bir ülkede yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsü ve üst düzey liderliğiyle ülkemiz, bu ateş çemberi içerisinde bir barış adası olmuştur. Çanakkale'deki mücadele ruhuyla, bize emanet edilen bu vatanı daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliği ve pandemi sonrası oluşan "yeni normal" düzeninde gıda sektörünün stratejik öneminin arttığını belirten Yumaklı, Türkiye'nin üretim altyapısının her türlü teste karşı dirençli olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, şöyle devam etti;

Türkiye gibi altyapısı son derece güçlü, özellikle son 23 yılda üretim açısından hakikaten bütün krizlere de test edilmiş ve dirençli bir hale gelmiş bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye'nin hakikaten üretim altyapısı son derece güçlü. Şöyle söyleyeyim; 2002 yılından itibaren başta Tarım Kanunu olmak üzere birçok yenilikler, değişiklikler, düzenlemeler, üreticilere verilen destekler; bu en son, son 3 yılı eğer alacak olursak işte üretim planlaması, sözleşmeli üretim ve benzerleri bu dirençli yapıyı daha da dirençli hale getirmiş durumda.

"Gerekli tedbirleri, önlemleri aldık"

Savaş aslında riski, hatırlarsanız geçtiğimiz yılın haziran ayında 12 gün savaşıyla ilk kez bizim gündemimize bu kadar yakın girdi. Bu aşamadan itibaren bizler de risklerimizi tabii ki sektör olarak bir baştan aşağı inceledik. Acaba hangi konularda benzer bir durum olduğunda neler olabilir diye. Dolayısıyla öncelikle bu bölgenin özellikle tarımsal girdi açısından son derece önemli olması sebebiyle bu girdilerin, gübre başta olmak üzere, etkilenmesi durumunda neler yaparız; eylül ayından itibaren de bütün ekip arkadaşlarım hem de ekim döneminin ya da tarımsal üretim döneminin başlangıcı olması hasebiyle bunların gerekli tedbirlerini, önlemlerini aldık.

Maalesef ki ülkemizde böyle bir, dezenformasyon konusu, o 'organize kötülük' diyeceğim ben ona, hiçbir şeye bakmadan insanlarımızı endişeye sevk edecek bir süreci başlatmaktan çekinmiyorlar. Tabii biz hemen açıklamamızı yaptık bu başlangıcında savaşın. Türkiye'de tarımsal girdiler açısından, gübre açısından, gübre stoğu açısından herhangi bir sorun yok dedik. Bunu neden söylüyoruz; hakikaten gübre stoklarını takip ediyoruz, kullanımları takip ediyoruz, sahaya sevkiyatları takip ediyoruz. Bunun yanı sıra başka önlemler de aldık Ticaret Bakanlığımızla birlikte. Öncelikle farklı yerlerden ürün tedarikine istinaden, biz gümrük vergisi olan ülkeler vardı, o ülkelerin gümrük vergisi oranlarını sıfırladık. Bu arzı artırmak yönünde tedbirlerdi, yani mevcudu daha da sağlamlaştırmak adına.

