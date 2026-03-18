Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda 2015 yılından bu yana yargı kıskacında olan cami projesinde beklenen adım atıldı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin projeye onay veren kararının ardından, sahil hattında bulunan bin 60 araç kapasiteli İSPARK otoparkı boşaltılmaya başlandı. Kadıköy Kaymakamlığı'nın tahliye yazısıyla birlikte, meydanın çehresini değiştirecek inşaat süreci için geri sayım başladı.
Öte yandan, 2015 yılında gündeme gelen cami projesi daha önce Kadıköy Belediyesi
tarafından yargıya taşınmıştı. Davaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de dahil olmuştu. İstanbul 3. İdare
Mahkemesi 2024 yılında projeyi iptal etmişti.
Ancak istinaf sürecinde dosyayı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4.
İdari Dairesi, 15 Aralık 2025 tarihinde iptal kararını bozarak davanın reddine
hükmetti. Bu kararla birlikte Kadıköy sahiline yapılması planlanan cami projesine
yargıdan onay çıkmış oldu.
Projenin, Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda sahil hattına yakın bir noktada, mevcut meydan düzenlemesine uyumlu şekilde inşa edilmesi planlanıyor. Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından imar ve uygulama projelerinin güncellenmesi ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanması bekleniyor.