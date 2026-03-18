AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı

Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda 2015 yılından bu yana yargı kıskacında olan cami projesinde beklenen adım atıldı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin projeye onay veren kararının ardından, sahil hattında bulunan bin 60 araç kapasiteli İSPARK otoparkı boşaltılmaya başlandı. Kadıköy Kaymakamlığı'nın tahliye yazısıyla birlikte, meydanın çehresini değiştirecek inşaat süreci için geri sayım başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 17:10, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 17:10
Yazdır
İstanbul'da Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda yapılması planlanan cami projesinin inşaatı hız kazandı. Sahilde uzun yıllardır otopark olarak kullanılan alanın boşaltılması süreci başlatıldı.

2008 yılından bu yana yaklaşık bin 60 araç kapasiteli otopark olarak hizmet veren alan, İBB'ye bağlı İSPARK tarafından işletilen otoparkın geçtiğimiz günlerde araç alımını durdurduğu öğrenildi.

İl Çevre Müdürlüğü'nün Şubat ayında alanın boşaltılması yönünde talepte bulunmasının ardından Kadıköy Kaymakamlığı tarafından 16 Mart itibarıyla alanın tahliyesine yönelik resmi yazı gönderildi.

Öte yandan, 2015 yılında gündeme gelen cami projesi daha önce Kadıköy Belediyesi tarafından yargıya taşınmıştı. Davaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de dahil olmuştu. İstanbul 3. İdare Mahkemesi 2024 yılında projeyi iptal etmişti.

Ancak istinaf sürecinde dosyayı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dairesi, 15 Aralık 2025 tarihinde iptal kararını bozarak davanın reddine hükmetti. Bu kararla birlikte Kadıköy sahiline yapılması planlanan cami projesine yargıdan onay çıkmış oldu.

Projenin, Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda sahil hattına yakın bir noktada, mevcut meydan düzenlemesine uyumlu şekilde inşa edilmesi planlanıyor. Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından imar ve uygulama projelerinin güncellenmesi ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber