Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkındaki iddialara yanıt verdi. Gürlek, Özel'i Muhittin Böcek'ten rüşvet istemekle suçladı.

Haber Giriş : 18 Mart 2026 11:00, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 11:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "mal varlığını" açıklayacağını duyurduğu basın toplantısını düzenlemişti.

Gürlek'in bakanlık görevine getirilmeden önce sahip olduğunu iddia ettiği gayrimenkul varlıklarını tapu kayıtlarıyla birlikte açıklayan Özgür Özel, Gürlek'in toplam 325,5 milyon TL'lik 12 adet mülkü olduğunu iddia etmişti.

CHP lideri Özel, Gürlek'in sahibi olduğu ve sattığı gayrimenkullerinin toplam değerinin ise 452 milyon lira olduğunu öne sürdü.

Akın Gürlek mal varlığını açıkladı

Adalet Bakanı Gürlek, CHP Genel Başkanı Özel'in kendisinin mal varlığına iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Belgelerin sahte olduğunu öne süren Gürlek, Özel'in tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten rüşvet istediğini ve bununla İBB davasını perdelemek istediğini iddia etti.

Gürlek şunları söyledi:

"Muhittin Böcek 15 Ocak 2024'te Manisa'da benzinliğe uğruyor. Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Özgür Özel'e kendisinin aday olmak için para isteme durumu vardı. Özgür Özel bunu ve asrın yolsuzluğu davasını perdelemek istiyor.

Dört tane taşınmazım var. Biri Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon TL de değeri yok. 3-4 milyon TL değeri var. Hepsi yalan. Zaten bugün dava açacağız.

Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek ve Muhittin Böcek. Kendisinin Muhittin Böcek'ten aday olmak için para istediği iddiası var. Zaten bunu Muhittin Böcek de açıklayacak. Ama zamanı var.

"Son çırpınışlar"

Örnek belgeler sunuyor. Bunlar sahte. Bunların hepsi ortaya çıkacak. Güya bir ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor. Özgür Özel'in son dakika çırpınışları. Bunu yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum."

CHP'den Akın Gürlek hakkında suç duyurusu

CHP bu sabah Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Genel Başkan Özgür Özel dün akşam Halk TV yayınında yaptığı açıklamada Gürlek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylemiş ve şunları kaydetmişti:

"Bu arada arkadaşlar arada söyledi. Akın Gürlek suç duyurusunda bulunsun demişti ya. Suç duyurusunu hazırlamışlar. Yarın sabah 9'u 5 geçe avukatlarımız UYAP'a yüklemiş ve ilgili yerlere teslim etmiş olacaklar."

CHP daha önce de suç duyurusunda bulunmuştu

CHP, 2025 yılının sonunda da Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Gürlek hakkında CHP'nin verdiği dilekçdede "mal varlıklarının gelirleriyle orantılı olmadığı ve gelirlerin suçtan elde edildiği" iddia edilmişti.

