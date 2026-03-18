'İmamoğlu suç örgütü' davasının yedinci duruşması sona erdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması sona erdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 17:28, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 17:29
'İmamoğlu suç örgütü' davasının yedinci duruşması sona erdi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, tutuklu sanık Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas savunma yaptı.

Sukas, 37 yıllık orman mühendisi olduğunu, hem kamuda hem özel sektörde farklı işler yaptığını, Ağaç AŞ'de ise 2019 yılının son çeyreğinde göreve başladığını söyledi.

Görev yaptığı dönemde şirketin kurumsallaştığını, geniş bir faaliyet alanının olduğunu ve tedarikçi yapısının genişlediğini ifade eden Sukas, savcılığın alımları incelediğinde, firmalara daha fazla iş verdikçe daha fazla rüşvet talep ettiği iddialarına değindi.

Sukas, "Ben gözaltına alınmadan, tutuklanmadan önce, savcılığın bizden istediği bütün evrakları, dosyaları kendilerine gönderdik. İncelendi, bakıldı, herhangi bir tespit olduğuna dair şirkete herhangi bir yazı geldiği bana bildirilmedi. Herhalde bu kadar uzun süre çalışan, bu kadar yolsuzluk yapan birisi mutlaka bir dosyada bir açık vermiş olması gerekirdi. Yani bin 200 dosyanın içerisinde mutlaka rüşvet, yolsuzluk bir şey çıkardı." dedi.

İddianamede Ağaç AŞ ile ilgili 12 eyleme konu edilen firmalar incelendiğinde, bu firmaların büyük bölümünün 2019 yılından önce de Ağaç AŞ ile çalışan firmalar olduğunu belirten Sukas, bu firmaların kendi döneminde özellikle seçilmiş firmalar olmadığını ve kurumun daha önce de çalıştığı sektörde bilinen tedarikçiler olduğunu öne sürdü.

Sanık Sukas, 2025 yılı itibarıyla aktif tedarikçi firma sayısının 251 olduğunu, bu tedarikçilerinden 86'sının 2019 dönemi öncesinde de Ağaç AŞ ile çalıştığını ve 2019'dan sonra 165 yeni tedarikçi firma ile çalışmaya başlanıldığını dile getirerek, "Yani ben öyle bir örgüt kuruyorum ki hatta benden önce hazırlanmış, göreve gelmeden önce o firmalarla örgüte finansman sağlıyorum. Firmaların sistem için özellikle seçildiği ve sistematik bir rüşvet düzeni kurulduğu iddiasını hem rakamsal hem de mantıksal olarak çürütmektedir." diye konuştu.

Hakkındaki suçlamaların iki temele oturtulduğunu, bunlardan birinin gizli tanık Gürgen, diğerinin ise etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen eski çalışanı sanık Ümit Polat olduğunu söyleyen Sukas, "Gizli tanık Gürgen'in ifadelerine baktığımda, Ağaç AŞ'deki herhangi bir yöneticinin tek başına bu kadar bilgiye sahip olması mümkün değil. Çünkü bilgilerin bir kısmı doğru, yani firma isimleri, kişi isimleri doğru, içerikler yanlış." dedi.

Sanık Sukas, gizli tanık Gürgen'in bazı beyanlarının kendi içinde ve iddianamenin kurgusuyla çeliştiğini iddia etti.

Sanıklar Tamer Gümüş ile Ümit Polat arasında para alışverişi olup olmadığını bilmediğini savunan Sukas, "Benim Ümit Polat'a herhangi bir talimatım olmadı. 'Git Tamer Gümüş şu kadar para verecek, şurada teslim edecek' gibi bir talebim, talimatım olmadı. Ben kimseden para istemedim. Tamer Gümüş ile ortak olduğum iddiaları da var. Yani ortak olduğum bir insana müdürümü gönderiyorum, rüşvet alıyorum ayrıca. Bu kadar akılsız bir insanım. Yani onların ikisinin arasında bir para alışverişi olduysa da ben bunu bilmiyorum, şahit olmadım, duymadım, görmedim de." ifadelerini kullandı

Sukas, tedarikçilere ayrıcalık tanıdığı, ihtiyaç olmamasına rağmen ürünleri fahiş fiyatla aldığı yönündeki gizli tanığın iddialarını da reddederek, "Bizim yaklaşık 65 bin adet saksı ve ağaç depolama kapasitemiz var. Bu aynı zamanda bir ara üretimdir. Canlı ürün alıyoruz. İyi bakarsanız büyür ve daha iyi fiyattan satılır." şeklinde konuştu.

Görev süresinde yapılan tüm satın almaların, ihalelerin ve tedarikçi seçimlerinin tamamen şirket politikaları, teknik standartlar ve yasal çerçeveye uygun yürütüldüğünü vurgulayan Sukas, "Satışlarımızın büyük bir bölümü, bizden önce de olduğu gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çıkmış olduğu açık ihalelerle gerçekleşir. Bitkisel materyal dosyalarında açık ihaleye çıkar, biz gireriz, alırız. Çoğunlukla biz alırız. Niye? O güçte, o kapasitede, hem finansman olarak hem organizasyon kabiliyeti olarak bu işi üstlenecek ve zamanında yerine getirecek başka bir şirket yok. Bu benim suçum değil. Yani burada, büyükşehirlerde kurulan iştirak şirketleriyle alakalı. Ben AK Parti iktidarının en doğru yaptığı şeylerden bir tanesinin iştirak şirketlerinin kuruluşu olduğunu düşünürüm." dedi.

Sukas, iş yaptığı firmalardan eşinin milletvekilliği adaylığı için destek talebinde bulunulduğu, destek olunmazsa o firmalarla çalışmayacakları iddiasını da kabul etmedi.

Duruşma, sanık Sukas'ın savunmasına devam edilmek üzere 23 Mart Pazartesi gününe ertelendi.

