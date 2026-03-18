Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
%3.34 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
%3.34 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Güvenilir gıda uygulaması devrede!

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Mart 2026 10:04, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 10:06
Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Tüketici en iyi denetçidir' yaklaşımıyla yürütülen denetim çalışmalarında 'Güvenilir Gıda' mobil uygulamasını devreye aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uygulamayla vatandaşların denetim sürecine doğrudan katılacağını belirterek, gıda güvenliğinde bürokratik süreçlerin artık rafa kaldırıldığını söyledi.

Güvenilir gıdayı sadece bir denetim faaliyeti olarak değil, devletin millete olan milli bir sorumluluğu ve halk sağlığının sarsılmaz bir güvencesi olarak gördüklerini belirten Yumaklı "Bu vizyonu hayata geçirirken, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'dijitalleşen Türkiye' hedefi uyarınca üç ana temel üzerinde yükseliyoruz: Sahadaki gücümüzü modern teknolojilerle birleştiriyor, denetim sonuçlarımızı halkımızla anlık paylaşarak tam bir şeffaflık sergiliyoruz" dedi.

Uygulamayla vatandaşların denetim sürecinin en aktif ve en güçlü paydaşı olacağını dile getiren Yumaklı "Denetim Elinde mottomuzla sunduğumuz bu uygulamayla, hızlı ihbar imkanı getiriyoruz. Bir markette veya restoranda uygunsuzluk mu gördünüz? Hemen uygulamayı açın, fotoğraflayın ve 'Çek-Gönder' kolaylığıyla doğrudan bize iletin. Karmaşık formlarla vakit kaybetmeden, denetim sürecini bizzat siz başlatın. Üstelik, Konum Bazlı Doğrulama sistemimiz sayesinde, ekiplerimiz hiçbir karışıklığa mahal vermeden, nokta atışı koordinatla adrese anında ulaşacak" diye konuştu.

DENETİM GEÇMİŞİ TEK EKRANDA

Uygulamanın en vurucu noktalarından birinin de İşletme Denetim Sorgulama ekranı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

Artık bir restorana veya markete girmeden önce 'Burası en son ne zaman denetlendi?' diye sormanıza gerek kalmadı. Cebinizdeki bu teknolojik güçle, işletmenin siciline ve denetim geçmişine tek dokunuşla ulaşabileceksiniz. Sosyal medyadaki kirli bilgilerin aksine; taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşüren tüm listelere, yani devletimizin onayladığı en doğru verilere yine bu tek ekrandan erişeceksiniz. Şeffaf Takip Sistemimizle, yaptığınız başvurunun hangi aşamada olduğunu, ekiplerimizin o işletmeye hangi yaptırımı uyguladığını adım adım izleyebileceksiniz.


