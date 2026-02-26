Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 3 sözleşmeli ere tutuklama talebi
Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmalarda can kaybı 38'e yükseldi

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, Afganistan-Pakistan sınırında yaşanan silahlı çatışmalarda etkisiz hale getirilen Afgan güvenlik güçlerinin sayısının 36'ya yükseldiğini ve 2 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, Pakistan ordusunun Afganistan'daki Taliban yönetiminin sınır bölgeleri boyunca Pakistan'a ait çeşitli mevzilere başlattığı saldırılara karşılık vermesi sonucu etkisiz hale getirilen Afgan güvenlik görevlilerinin sayısının 36'ya yükseldiğini bildirdi. Bakan ayrıca çatışmalarda 2 Pakistan askerinin de hayatını kaybettiğini aktardı. Tarar, Taliban yönetiminin sınır hattı boyunca gerçekleştirdiği saldırıların "nedensiz" olduğunun altını çizerken, Afgan askeri unsurlarına yönelik özel bir operasyon başlatıldığını kaydetti.

Aynı zamanda Pakistan güvenlik kaynakları, Afganistan ordusunun Pakistan askerine yönelik saldırılarında insansız hava araçları (İHA) kullandığını, ancak bütün İHA'ların ordunun hızlı ve yerinde müdahalesi doğrultusunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Afganistan geniş çaplı taarruz operasyonları başlatmıştı

Geçtiğimiz saatlerde Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki hava saldırılarına karşılık Durand Hattı boyunca Pakistan askeri üsleri ve tesislerine geniş çaplı taarruz operasyonları başlatıldığını açıklamıştı. Mücahid, çeşitli bölgelerde Pakistan ordusuna ait mevzilerin ele geçirildiğini söylemişti.

Pakistan, DEAŞ ve TTP hedeflerini vurmuştu

Sınırda yaşanan son çatışmalar, Pakistan'ın 22 Şubat'ta Afganistan'a yönelik hava saldırılarının ardından geldi. Pakistan İçişleri Bakanı Talal Chaudhry, Pakistan'ın Afganistan topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamasında, Pakistan-Afganistan sınırında Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ve terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna ait 7 noktanın vurulduğunu aktarmıştı. Chaudhry, "Operasyonlar kapsamında Pakistan yedi farklı hedefi vurdu ve en az 70 terörist öldürüldü" demişti.

Afgan yetkililer ise söz konusu saldırıda sivil kayıplar olduğunu iddia ederek saldırıya misilleme gerçekleştirileceğine yönelik açıklamada bulunmuştu.

