Gazze'de '2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti' açıldı

Beş ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Beş ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Gazze'de '2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti' açıldı

Sanatçı Yıldız Tilbe'nin bağışıyla, İsrail saldırılarında ağır yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nde evlerini kaybeden Filistinliler için kurulan ikinci çadır kent hizmete açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 19:07, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 19:10
Yazdır
Gazze'de '2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti' açıldı

İsrail'in iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de neredeyse ayakta ev kalmazken, Filistin makamlarına göre yapıların yaklaşık yüzde 90'ı yıkıldı. Nüfusu yaklaşık 2,4 milyon olan Gazze'de halkın büyük bölümü derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze'de evleri yıkılan Filistinliler için en temel ihtiyaçlardan biri de başlarını sokacak bir çadır.

Gazze'ye birçok kez yardımda bulunan sanatçı Yıldız Tilbe, bu kez de evlerini kaybedenler için çadır kent kurulmasına ön ayak oldu.

Sanatçının adını taşıyan ikinci çadır kent, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine bağlı El-Kerame bölgesinde inşa edildi.

"2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" adı verilen yerleşkede, İsrail saldırılarında evleri yıkılan ve zorla yerinden edilen Filistinli aileler barınma imkanı bulacak.

Açılışı yapılan kampta 80 çadırın yanı sıra mescit, güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu ve mutfak da bulunuyor.

- "Kampta temel ihtiyaçların çoğu bulunuyor"

Açılış töreninde konuşan Cibaliya Belediye Başkanı Mazın en-Neccar, kampın yoğun saldırıların yaşandığı "Askalan" isimli bir bölgede kurulduğunu belirterek, buradaki Filistinlilere fayda sağlayacağını ifade etti.

Neccar, kampın ramazan ayında açılıyor olmasının önemine dikkati çekerek, "Ciddi yıkıma uğrayan bu bölgede çadır kampı açtıkları için Yıldız Tilbe ve Mevedde Derneği başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada hayatta kalmak zordu, şimdi ise Gazze kıyısına karşı güzel bir yer haline geldi." dedi.

Cibaliya Belediye Başkanı, şunları kaydetti:

"Kampta temel ihtiyaçların çoğu bulunuyor. Burada bir cami, ayrı banyolar, bir okul ve klinik de var. Gazze'nin güneyindeki Filistinlilere insanca yaşama onurunu korumak için kuzeye geri dönmeleri çağrısında bulunuyoruz."

- "Burada daha önce herhangi bir altyapı, elektrik, su benzeri şeyler yoktu"

Gazze'deki Mevedde Yardım ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sukkar, "Çok şükür bugün Gazze'nin en kuzeyindeki El-Kerame bölgesinde 2. Yıldız Tilbe Çadır Kentini açmayı başardık. Bu ikinci kampımız, iki hafta önce birincisini açmıştık." dedi.

Sukkar, "Kampta 80 çadır bulunuyor, her çadırın ayrı banyosu var. Kampta bir mescit, aşevi, okul ve güneş enerjisi bulunuyor. Burada her ailenin mahremiyeti korunuyor çok şükür. Her aileye 65 metrekarelik bir alan düşüyor." ifadesini kullandı.

Kampın tenha bir bölgede kurulduğuna işaret eden Sukkar, "Burada daha önce herhangi bir altyapı, elektrik, su benzeri şeyler yoktu. Çok şükür şimdi çocukların eğitim alması için bir okul ve insanlar ibadet edebilsinler diye bir mescit var." dedi.

Sukkar, "Buradaki aileler Allah'ın izniyle onurlu ve rahat bir şekilde yaşayacaklar. Ramazan ayı boyunca aşevinde yemek verilecek. Ramazandan sonra da insanlara hizmet vermesi için bir mutfak kurulacak." şeklinde konuştu.

- "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin ilki geçen hafta açıldı

"Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin ilki geçen hafta yine Gazze'nin kuzeyinde açılmıştı.

10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından saldırılar azalsa da İsrail'in yardım ve ekipman girişini kısıtlaması nedeniyle Gazze'de insani durum büyük ölçüde değişmedi.

Ateşkesi hemen hemen her gün ihlal eden İsrail'in, 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 618 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber