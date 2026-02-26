TBMM Genel Kurulunda bir uluslararası anlaşma kabul edildi

Genel Kurulda, teklifin maddeleri üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, OECD'nin istatistiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin gençlerini istihdama dahil edemediğini savunan Kaya, OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonunda Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını dile getirdi.

Kaya, ekonomide sorunlar yaşandığını, gelir dağılımında da adaletsizlikler bulunduğunu söyledi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Türkiye'nin OECD ile işbirliği yürütmesinin önemli olduğunu vurguladı.

OECD verilerine bakılarak geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesi gerektiğini belirten Akalın, Türkiye'nin üniversite mezuniyeti oranının OECD ortalamasının üzerinde olduğunu aktardı.

Akalın, üniversite mezunu sayısının nitelik ve kalite artışı anlamına gelmediğini ifade etti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, OECD üyesi ülkelerde çalışanların eğitim ve sağlık giderlerini vergiden düşebildiğini ancak Türkiye'de bunun gerçekleştirilmediğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlarda güçlü olmasını istediklerini belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonundaki görüşmelerde teklife destek verdiklerini hatırlatan Tan, CHP'nin Filistin konusunda büyük hassasiyete sahip olduğunu vurguladı.

Şahsı adına konuşan MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Azerbaycan Karabağ'daki Hocalı Katliamı'nın üzerinden 34 yıl geçtiğini hatırlattı.

Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğunu vurgulayan Aydın, katliamları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı OECD merkezinin Türkiye'yi daha etkin yapacağını belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik baskı politikası uyguladığına işaret eden Koçak, bunun bölgesel gerilimi artıracağını dile getirdi.

Koçak, bölgesel işbirliğini merkeze alan politikaların önem taşıdığını vurguladı.

Genel Kurulda, görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine Yönelik Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi, 3 Mart Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.