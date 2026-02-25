İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Danıştay'dan Muğla kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!
Danıştay'dan Muğla kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Çocuklarda tütün, madde ve davranışsal bağımlılıkla ilgili okullarda özellikle 12-18 yaş grubunda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte tarama ve danışmanlık hizmetleri planlamaya çalışıyoruz." dedi.

Haber Giriş : 25 Şubat 2026 18:02, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 18:03
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Memişoğlu, otizm tarama programı kapsamında 2025 yılında 220 bin çocuğa tarama yapıldığını, 8 bin 362 çocuğun riskli göründüğünü, bunların 1000'e yakınının çocuk psikiyatristince tedavi edilmeye başlandığını bildirdi.

Türkiye'nin sağlık kapasitesinin ulaşılabilirlik anlamında dünyaya örnek olduğunu belirten Memişoğlu, "Hatta 'fazla ulaşılabilir' diye tartışılan bir sağlık sistemimiz var. Bu, çocuk psikiyatristinde de böyle. Kamu hastanelerinde 2025'te 1 milyon 910 bin çocuk psikiyatrisi kapasitemiz var. Randevu ile ilgili problem varmış gibi söyleniyorsa bizim aile hekimlerimizden burada açtığımız kapasite 160 bin. Aile hekimlerinin kapasitesi 73 bin. Aile hekimlerine gidildiği zaman hekim istediği zaman istediği çocuk psikiyatristinden randevu alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin önemine dikkati çeken Memişoğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile konuştuk. Bütün sağlıklı hayat merkezlerimizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili bir binada bir sosyolojik alan, birim oluşturuyoruz. Böylece sağlıklı hayat merkezlerimiz aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal açıdan aileleri destekleyeceği bir birim oluşuyor şimdi." diye konuştu.

Bu merkezlerde verilen hizmetleri paylaşan Memişoğlu, "2025 yılında sadece sağlıklı hayat merkezlerimizde 278 bin psikolog, 106 bin sosyal çalışmacı, 192 bin çocuk gelişimi hizmeti vermişiz. Bunların doluluk kapasitesi yüzde 20. Biz 5 kat daha burada hizmet verebiliriz ama bunları maalesef belki de tanıtamıyoruz veya proaktif olarak ailelere bunu daha çok anlatamıyoruz." dedi.

"Bizim amacımız çocukları ayakta ailesiyle beraber tedavi etmek"

"Çocuklarda tütün, madde ve davranışsal bağımlılıkla ilgili okullarda özellikle 12-18 yaş grubunda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte tarama ve danışmanlık hizmetleri planlamaya çalışıyoruz." diyen Memişoğlu, Kovid-19'dan sonra özellikle davranışsal sorunları 12-18 yaş grubunda daha büyük risk oluşturmaya başladığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Bu konuda açık cezaevinde olanlarla da normal bir okul ve lise tarama programlarıyla MEB ile çalışacağız. Hüküm giyen bağımlı bir kişinin infazının son bir senesine yakın içeride bir bağımlılık merkezi oluşturarak, cezaevinde hükümlüyken tedaviye başlıyoruz. İki pilot çalışma yapıyoruz, eğer verim alırsak bunları genişleteceğiz." şeklinde konuştu.

Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinin (ÇEMATEM) sayısının 22 olduğunu hatırlatan Memişoğlu, "Maalesef toplumun ve ailelerin yaklaşımı konusunda biz halen daha bu ÇEMATEM'leri çok işler hale getirmiş değiliz. Türkiye'ye yayalım ama bugün ÇEMATEM'lerin doluluk oranlarına baktığınız zaman çoğunda yüzde 50'nin altında. Çünkü aileler bu çocukları bırakmıyor. Bizim amacımız çocukları ayakta ailesiyle beraber tedavi etmek. Çocuk bir bağımlıysa bu sadece kendisinden kaynaklanmıyor. Çevresi gibi ailesiyle de problemi olduğu net." değerlendirmelerinde bulundu.

Toplumda bağımlılık riskinin arttığını söyleyen Memişoğlu, "Bu, toplumsal dayanışmayla çözülecek. Paydaşlarımızla çok daha etkin çalışıp bunun üstesinden gelmeyi planladığımızı bilmenizi istiyorum." dedi.

Açık cezaevlerindeki suça sürüklenen çocuklarla ilgili Adalet Bakanlığı ile görüşüp tedavi yöntemleri üzerinde çalışacaklarını bildiren Memişoğlu, 15 ÇEMATEM, 18 Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezleri (AMATEM) açmayı planladıklarını söyledi.

