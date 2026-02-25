TÜİK açıkladı: Türkiye'nin yüzde 63'ü fiziksel aktivite yapmıyor!

Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Sponsorlu İçerik
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Danıştay'dan Muğla kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!
Danıştay'dan Muğla kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Ana sayfaHaberler Sağlık

TÜİK açıkladı: Türkiye'nin yüzde 63'ü fiziksel aktivite yapmıyor!

TÜİK'in 2025 yılı sağlık raporuna göre toplumun büyük bir kısmı hareketsiz. Fertlerin %63,3'ü haftalık rutininde fiziksel aktiviteye hiç yer vermezken, yoksulluk riski altındaki vatandaşların ağır işlerde çalışma oranı, risk altında olmayanlara göre belirgin şekilde yüksek çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 16:50, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 16:51
Yazdır
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin yüzde 63'ü fiziksel aktivite yapmıyor!
Türkiye'de, doktor muayene ve tedavi harcamalarının hanelerin yüzde 6,1'ine çok yük getirirken, yüzde 50,2'sine biraz yük getirdiği, yüzde 40,9'una ise yük oluşturmadığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Sağlık Modülü" verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de doktor muayene ve tedavi harcamalarının hanelerin yüzde 6,1'ine çok, yüzde 50,2'sine biraz yük getirirken, yüzde 40,9'una ise yük getirmediği tespit edildi.

Diş muayene ve tedavi harcamalarının, hanelerin yüzde 5,3'üne çok, yüzde 37,2'sine biraz yük getirdiği, yüzde 28,9'una yük getirmediği anlaşıldı.

İlaç harcamaları ise hanelerin yüzde 5'ine çok, yüzde 50,9'una biraz yük oluştururken, yüzde 44'üne yük getirmediği kayıtlara geçti.

Son 12 ay içinde hanelerin yüzde 2,7'sinin muayene veya tedavi, yüzde 28,6'sı diş muayenesi veya tedavisi, yüzde 0,1'inin ise ilaç harcaması yapmadığı belirlendi.

Gelir gruplarına göre sağlık harcamaları

Doktor muayene ve tedavisi ile ilaç için harcama yapmama durumunun, hanelerin gelir gruplarından çok etkilenmediği görüldü.

Diş muayene ve tedavisine ilk (en düşük) yüzde 20'lik gelir grubunda olanların yüzde 45,4'ünün, ikinci yüzde 20'lik gelir grubunun yüzde 36,5'inin, üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun yüzde 32'sinin, dördüncü yüzde 20'lik gelir grubunun yüzde 28,1'inin, beşinci (en yüksek) gelir grubunun ise yüzde 25,5'inin harcama yapmadığı görüldü.

En düşük yüzde 20'lik gelir grubundaki hanelerin yüzde 62,9'una doktor muayene ve tedavisi, yüzde 37,6'sına diş muayene ve tedavisi, yüzde 65,5'ine ise ilaç harcamaları yük getirdi.

En yüksek yüzde 20'lik gelir grubundaki hanelerin yüzde 53'ü doktor muayene ve tedavisi, yüzde 38'i diş muayene ve tedavisi, yüzde 59,5'i ilaç harcamalarının yük getirmediğini belirtti.

Yoksulluk riski altında olmayanların yüzde 31,7'si çoğunlukla oturarak çalışıyor

Bir işte çalışan 15 yaş ve üstü fertlerin çalıştıkları süre incelendiğinde, bunların yüzde 29,4'ünün oturarak, yüzde 45,5'inin ayakta durarak, yüzde 18,7'sinin yürüyerek veya orta düzey fiziksel aktiviteyle ve yüzde 6,4'ünün ise ağır iş ya da ağır fiziksel aktiviteyle çalıştığı belirlendi.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerin yüzde 17,2'si oturarak çalışırken, risk altında olmayan fertler için bu oran yüzde 31,7 oldu. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerin yüzde 11,2'sinin ağır iş ya da aktivite yaparak çalışma hayatını geçirdiği tespit edildi.

Bir işte çalışsın ya da çalışmasın 15 yaş ve üstü fertlerin, olağan bir haftada iş dışında geçirilen zamanları incelendiğinde, bunların yüzde 1,4'ünün "günde iki kere veya daha fazla", yüzde 11,6'sının "günde bir kere", yüzde 5,6'sının "haftada 4-6 kere", yüzde 11,5'inin "haftada 1-3 kere", yüzde 6,7'sinin "haftada 1 kereden az" en az 10 dakika boyunca aralıksız devam eden fiziksel aktivite veya boş zaman faaliyetleri yaptıkları anlaşıldı. Fertlerin yüzde 63,3'ünün ise fiziksel aktivite veya boş zaman faaliyetlerine zaman ayırmadığı belirlendi.

Fertlerin yüzde 96,9'u iletişim faaliyetlerinde zorlanmıyor

Modül kapsamındaki 15 yaş ve üstü fertlerin yüzde 96,9'u iletişim kurmada, yüzde 95,8'i öz bakımında, yüzde 90'ı işitmede, yüzde 85,2'si bir şeyleri hatırlamada, yüzde 80,5'i görmede ve yüzde 79,7'si yürümede sorun yaşamadığını ifade etti.

En çok zorlanılan faaliyetler ise sırası ile yüzde 17,3 ile görme, yüzde 15,2 ile yürüme, yüzde 12,6 ile hatırlama olurken, fertlerin sadece yüzde 2,2'si iletişim faaliyetlerinde zorlandığı bildirildi.

Fertlerin en çok yapamadığını belirttiği faaliyetler ise yüzde 0,5 ile öz bakım, yüzde 0,4 ile yürüme, yüzde 0,2 ile bir şeyleri hatırlama ve iletişim kurma faaliyetleri oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber