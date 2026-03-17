İBB duyurdu: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak
Otobüs Firmalarına Bayram İçin Ek Sefer
Otobüs Firmalarına Bayram İçin Ek Sefer
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Gelişmekte olan ekonomilerin yatırım lideri: Türkiye
Gelişmekte olan ekonomilerin yatırım lideri: Türkiye
Altın bir ayın dibine yaklaştı, neden düşüyor?
Altın bir ayın dibine yaklaştı, neden düşüyor?
Bakan Şimşek: Köprü ve otoyollarda özelleştirme kararı yok
Bakan Şimşek: Köprü ve otoyollarda özelleştirme kararı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Ankara mesaisi yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Ankara mesaisi yoğun
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli yakalandı
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli yakalandı
Emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Antalya'da gece yarısı korkutan deprem
Antalya'da gece yarısı korkutan deprem
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 83 TL, benzin 71 TL olacaktı
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 83 TL, benzin 71 TL olacaktı
Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
İstanbul'da bayram süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak. İBB'den yapılan açıklamada, cami ve mezarlıklarda temizlik ve ikram hizmetlerinin süreceği, Mehter konserleri ile Bahçe Market indirimlerinin devam edeceği açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2026 12:45, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 12:34
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 20-22 Mart tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, Ramazan Bayramı'nda tüm otobüs - metrobüs, nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar ilçesindeki elektrikli araç seferlerinde tam kapasite ile hizmet verecek. Olası ihtiyaç durumlarında da ek seferler ile İstanbulluların hizmetinde olacak.

Ayrıca, iki kıtayı bir yolculukta birleştiren BUSFORUS da bayram süresince, İstanbul'u keşfetmek isteyenler için sabah 10.00 ve akşam 17.00 arasında seferlerini gerçekleştirmeye devam edecek.

İbadethaneler ve mezarlıklarda bayram temizliği

Ramazan Bayramı öncesinde Eyüpsultan Camii'nden Fatih Camii'ne, Süleymaniye Camii'nden Nusretiye Camii'ne 44 tarihi caminin bakım ve temizlik çalışmaları tamamlandı. Ekipler, bayram süresince de sahada olmaya devam edecek. Ayrıca İBB ekipleri, bayram ziyareti öncesinde mezarlık ve cami çevrelerinde yıkama ve temizlik hizmetlerini de yürütüyor.

Asya yakasında 47 mezarlık ve 46 cami çevresi, Avrupa yakasında ise 52 mezarlık ve 34 cami çevresinde yıkama ve süpürme faaliyetleri yapılıyor. İBB İşletmeler Müdürlüğü, 3 mobil araç ve 6 personeli ile Eminönü yeni Camii, Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-i Kebir Camii sabah namazı sonrası çorba ve sandviç ikram edecek. Aynı zamanda Edirnekapı Şehitliği'nde 1 mobil aracı ve 2 personeli ile gün boyu çorba ve sandviç ikramı olacak.

"Mehteranla Bayram Coşkusu"

İBB Mehteranı, "Mehteranla Bayram Coşkusu" programı kapsamında dinleyicisiyle buluşacak. Arife Günü Eyüpsultan Camii önünde saat 18:00'de, bayramın birinci günü bayram namazının hemen sonrasında, bayramın 2. ve 3. günlerinde ise saat 18:00'de Sultanahmet Meydanı Turşucuzade Konağı önünde İstanbullularla konser gösteri sunacak.

Bahçe markette Ramazan bayramı indirimi

Ramazan Bayramı kapsamında Bahçe Market mağazalarında ve internet sitesinde tüm ürünlerde yüzde 10 indirim uygulanacak. Bayramın ilk günü mezarlıklarda hizmet veren Bahçe Marketlerden Zincirlikuyu Mezarlığı ve Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Bahçe Marketler açık olacak. Bayramın ikinci gününden itibaren ise tüm Bahçe Marketler hizmet verecek.

Ayrıca İstanbulluların doğayla buluşma noktası olan Kemerburgaz Kent Ormanı da Ramazan Bayramı'nda da açık olacak. Bayram süresi boyunca 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

İstanbul Halk Ekmek'ten Ramazan bayramı desteği

İstanbul Halk Ekmek (İHE), Türkiye'nin 81 ilindeki yaklaşık 5 bin çölyak ve PKU hastasına glütensiz ürünlerden oluşan destek kolilerini ulaştıracak. Vatandaşlar, raporlarını sisteme yükleyerek bu özel ürünlere indirimli ulaşmaya ve yılda üç kez gönderilen hediye paketlerinden yararlanmaya devam edebilecek.


