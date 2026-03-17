Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde saat 14.45'te meydana gelen kazada, Cemal Ü. idaresindeki 55 AHY 556 plakalı fındık yüklü kamyon ile vakaya gitmekte olan Recep Sağıroğlu yönetimindeki 55 ATY 154 plakalı ambulans çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ambulans sürücüsü Recep Sağıroğlu ile sağlık çalışanları Tuğba A. ve Oğuzhan K. ile kamyon sürücüsü Cemal Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ambulans sürücüsü Recep Sağıroğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kazada devrilen kamyondaki fındıkların yola saçıldığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.