Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesaba para gönderip geri istiyorlar
İmamdan 'çiftetelli' isyanı: Namaz kılarken 'Azdavaylı Safiye' olmuyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir cami imamı, namaz sırasında cemaatin telefonlarından yükselen oyun havalarına tepki gösterdi. İmam Mehmet Ay, "Kimisinde Bartın çiftetellisi, kimisinde Azdavaylı Safiye çalıyor, dikkat dağılıyor" diyerek cemaati uyardı. İmamın, telefonların tamamen kapatılamaması durumunda zil sesi olarak "kuş veya yağmur sesi" seçilmesi yönündeki tavsiyesi ise dikkat çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2026 23:18, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 23:20
Bartın'ın Ulus ilçesi Aşağı Çamlı Köyü Camii İmam Hatibi Mehmet Ay, akşam namazı için camiye gelen cemaatten bazılarının çalan telefonları nedeniyle vaazda bulunarak, telefon zil sesi konusunda cemaati uyardı. İmam Ay, "Son zamanlarda çok sık yaşanmaya başladı. Telefonlarımız camide susmuyor. Camiye ya da sohbet meclislerine girmeden önce telefonlarımızı sessize alalım. Huşu içerisinde namazımızı kılalım, sohbetimizi edelim. Bazen çok farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Kimisinde 'Bartın çiftetelli' kiminizde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor. Namaz kılarken olmuyor. Dikkat dağınıklığı oluyor. Biraz ters düşüyor. Dikkatli olalım lütfen. O yüzden zil sesi ayarlarken, güzel kuş sesi olur, yağmur sesi olur, böyle güzel şeyler koyun. En güzeli sessize almak ama çiftetelli gibi farklı müzikler koymaktansa, kuş sesi, yağmur sesi gibi güzel şeyler koyalım ki sessize almayı unuttuğumuzda kuş sesi duyalım" diye konuştu.

Kısa vaazdaki uyarıların ardından imam ve cemaat, telefon zil sesi çalmadan akşam namazını eda etti.

