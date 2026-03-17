Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira
Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Otomotivde SUV fırtınası: Her 10 yeni araçtan 6'sı SUV oldu!
Otomotivde SUV fırtınası: Her 10 yeni araçtan 6'sı SUV oldu!
TCMB şikayet etmişti: BKM 'yolsuzluk' iddianamesi tamamlandı
TCMB şikayet etmişti: BKM 'yolsuzluk' iddianamesi tamamlandı
AK Parti bayramda 'tam kadro' sahaya iniyor
AK Parti bayramda 'tam kadro' sahaya iniyor
10 yıllık kayyım süreci bitiyor: TMSF ünlü baklavacıyı satıyor!
10 yıllık kayyım süreci bitiyor: TMSF ünlü baklavacıyı satıyor!
Erdoğan'dan 'mabetsiz şehir' göndermesi: Ankara'yı yeni camilerle süslemek kıymetli!
Erdoğan'dan 'mabetsiz şehir' göndermesi: Ankara'yı yeni camilerle süslemek kıymetli!
Emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
İBB duyurdu: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak
İBB duyurdu: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak
Otobüs Firmalarına Bayram İçin Ek Sefer
Otobüs Firmalarına Bayram İçin Ek Sefer
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Gelişmekte olan ekonomilerin yatırım lideri: Türkiye
Gelişmekte olan ekonomilerin yatırım lideri: Türkiye
Altın bir ayın dibine yaklaştı, neden düşüyor?
Altın bir ayın dibine yaklaştı, neden düşüyor?
Bakan Şimşek: Köprü ve otoyollarda özelleştirme kararı yok
Bakan Şimşek: Köprü ve otoyollarda özelleştirme kararı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Ankara mesaisi yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Ankara mesaisi yoğun
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli yakalandı
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli yakalandı
Antalya'da gece yarısı korkutan deprem
Antalya'da gece yarısı korkutan deprem
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 83 TL, benzin 71 TL olacaktı
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 83 TL, benzin 71 TL olacaktı
Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik davada tutuksuz yargılanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ev hapsi kaldırıldı.

Haber Giriş : 17 Mart 2026 14:34, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 14:35
Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ev hapsi yurt dışı çıkış yasağına çevrildi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli kontrolün gözden geçirilmesi talebi üzerine verdiği kararda; ilgili delillerin büyük kısmının toplanması, konutu terk etmeme tedbirinde geçen süreyi gerekçe göstererek Mahir Polat'a yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı verildiği aktarıldı.

Polat hakkındaki ev hapsi yasağı, İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında verilmişti.

Mahir Polat İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada da tutuksuz olarak yargılanıyor.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Geçen yıl 19 Mart'ta gözaltına alınan ve ardından "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan Mahir Polat sağlık sorunları nedeniyle 9 Nisan'da tahliye edilmiş, ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), 31 Mart 2024 yerel seçimlerine "kent uzlaşısı" formülüyle girmişti. Kent uzlaşısı ilk olarak 4 Aralık 2023'te ilk kez dile getirildi. DEM Parti, kent uzlaşısı ile Türkiye'nin her yerinde halkın üzerinde uzlaştığı isimleri aday olarak belirleyeceğini ifade etmişti. Parti yönetimi, bu stratejiyle farklı illerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapılabileceğini açıklamıştı.

Ayrıca parti yönetimi, bu dönemde yerel seçim stratejisini tarif etmek için kullandığı bu kavramı "kentin tüm dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylarla seçimlere katılmak." olarak açıklıyordu.

DEM Parti bu strateji çerçevesinde, batı illerindeki bazı seçim bölgelerinde aday çıkarmadı, işbirliği temelinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adaylarını destekledi.

Bu kapsamda "Terör soruşturması", 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde gündeme gelen "kent uzlaşısına" dayanıyor.

