İBB duyurdu: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak
Bakan Şimşek: Köprü ve otoyollarda özelleştirme kararı yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyolların satılacağı iddialarına açıklık getirdi. Şimşek, "Yeni özelleştirme kararı yok; programdaki varlıklar için rutin çalışmalar sürüyor." dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Mart 2026 08:48, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 08:50
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte 9 ücretli otoyolun işletme hakkının özel sektöre devrine yönelik iddiaları cevapladı.

KÖPRÜ VE OTOYOL SATIŞI YOK

Bakan Şimşek, "Yakın zamanda köprü ve otoyolların özelleştirilmelerine ilişkin ilave bir karar alınmamıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme programında yer alan varlıkların özelleştirilmelerine yönelik rutin hazırlık çalışmaları sürekli bir biçimde yürütülmektedir" dedi.

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ŞEFFAF ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR

Şimşek, özelleştirmeye konu varlıkların Cumhurbaşkanı Kararı ile programa alındığını da hatırlattı ve özelleştirme uygulamalarının şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

KAMUNUN ÇIKARI GÖZETİLİYOR

Şimşek, özelleştirme uygulamalarında, kuruluşların özellikleri ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme yöntemlerinin belirlendiğini ifade etti. Şimşek, ayrıca oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi, mülkiyetin tabana yayılması, stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması, tabii kaynakların belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi gibi hususlar göz önünde bulundurularak kamunun çıkarının gözetildiğini hatırlattı.

Özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelirlerin Özelleştirme Fonu'nda toplandığını belirten Şimşek, özelleştirilen kuruluşlardaki personele yapılan iş kaybı tazminatı vb. ödemeler ile kapsamdaki kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması amacıyla idari, mali ve hukuki yönden yapılan düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasına öncelik verildiğini söyledi. Şimşek, harcamalar düşüldükten sonra kalan tutarın ise genel bütçeye gelir kaydedildiğini vurguladı.


