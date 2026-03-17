Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira
Şubat verileri açıklandı: Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

TCMB verilerine göre Konut Fiyat Endeksi (KFE) Şubat ayında aylık bazda yüzde 1,8 artış gösterdi. Yıllık bazda nominal olarak yüzde 26,4 artan fiyatlar, enflasyondan arındırıldığında reel olarak yüzde 3,9 azaldı. Yeni kiracı kira endeksinde ise yıllık yüzde 41'lik artışla İstanbul ilk sırada yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2026 15:58, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 16:23
Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta aylık bazda yüzde 1,8, yıllık bazda yüzde 26,4 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin KFE ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 215,5 seviyesine yükseldi.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,9 azaldı.

3 büyük ilde konut fiyatları şubatta aylık bazda artış kaydetti. Buna göre, İstanbul'da aylık artış yüzde 2,2, Ankara'da yüzde 1,7, İzmir'de ise yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yıllık değişim oranları İstanbul'da yüzde 28, Ankara'da yüzde 29,7 ve İzmir'de yüzde 25,8 oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık KFE değişimleri incelendiğinde, şubat döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

YKKE şubat ayında yüzde 1,6 arttı

Şubatta geçen aya göre yüzde 1,6 artan YKKE, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2 yükseldi.

YKKE, söz konusu dönemde aylık bazda İstanbul'da yüzde 2,4, Ankara'da yüzde 1,8, İzmir'de yüzde 0,7 yükseldi. Yıllık değişim oranları ise İstanbul'da yüzde 41, Ankara'da yüzde 36,1 ve İzmir'de yüzde 34,1 olarak gerçekleşti.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık YKKE değişimleri incelendiğinde, şubat ayında en yüksek yıllık artış yüzde 41 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 20 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

