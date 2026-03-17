Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira
AB: Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmalıyız

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmak gerektiğini ancak şimdi bunun için doğru zaman olmadığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2026 14:14, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 14:23
Belçika'nın resmi ajansı Belga'daki habere göre, Costa temel gündemin "Avrupa'nın güvenliği ve Ukrayna'da barışın sağlanması" olarak kalmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Costa, Rusya'ya ekonomik baskının sürmesi gerektiğini vurgulayarak, aynı zamanda Ukrayna'ya da gerekli desteğin sağlanmasının öneminin altını çizdi.

AB'nin Rusya'ya enerji bağımlılığını sonlandırmaya çalıştığını ve fiyat müzakeresine girmediğini aktaran Costa, Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmak gerektiğini ancak şimdi bunun için doğru zaman olmadığını ifade etti.

Costa, Macaristan'ın Ukrayna'ya fonları engellemesine ilişkin ise üye ülkelerin gözdağı verme girişimlerini kınadı.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri yeniden normalleştirmesi ve ucuz enerjiye yeniden erişim sağlaması gerektiğini, bu görüşü paylaşan diğer liderlerin ise bunu açıkça dile getirmeye cesaret edemediğini söylemişti.

