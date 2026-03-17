Şehit yakını ve gaziler için 2026'nın ilk ataması yapıldı

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirildi. Bu kapsamda 661 kişi kamu kurumlarına yerleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, atanan kurada atanan kişilere görevlerinde başarılar diledi.

Şehit ve gazilerin fedakarlıklarını, daima hürmetle hatırlamanın ve onların onuruna layık bir hassasiyetle hareket etmenin görevleri olduğunu aktaran Göktaş, "Şehitlerimize ve gazilerimize gösterilen vefa, millet olma şuurumuzun en güçlü ifadelerinden biridir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, şehit ailelerimize, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza gösterilen vefanın en güçlü teminatı olmuştur. Bu doğrultuda Bakanlık olarak, milletimizin emaneti olan siz kıymetli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıran hizmetleri her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar uzanan kapsamlı bir destek sistemini yürütmeye devam ediyoruz. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi her fırsatta ziyaret ediyor, yanlarında oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"661 atamayla 52 bin 608 kardeşimizin istihdamını sağlamış olacağız"

Göktaş, şehit ve gazi yakınlarını her fırsatta ziyaret ettiklerini ve onların yanında olduklarını belirterek "Bu amaçla, 2017'den bugüne kadar 868 bin 450 ziyarette bulunduk. 81 ilimizde düzenlediğimiz "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" ile gençlerimizi, şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya getiriyoruz. Yaptığımız düzenlemelerle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için kamuda istihdam hakkını genişleterek 51 bin 947 atama gerçekleştirdik. Biraz sonra gerçekleştireceğimiz 661 atamayla 52 bin 608 kardeşimizin istihdamını sağlamış olacağız. Bunun yanı sıra 255 bin 504 kişiye ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları için seyahat kartlarını teslim ettik" şeklinde konuştu.

"Sizlere minnet duygumuzu en iyi şekilde ifade etmek için çabalıyoruz"

Geçtiğimiz günlerde sosyal konut seferberliğini başlattıklarını hatırlatan Göktaş, "Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Biz sadece şehitlerimizi belli günlerde anan bir devlet değiliz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her gün sizleri anıyor sizlerin yanında olmayı yönelik bütün çalışmalarımız sizleri daha iyi şartlarda sizlere minnet duygumuzu en iyi şekilde ifade etmek için çabalıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Bugün itibarıyla, 25 yaşını doldurmuş şehit ve gazi çocuklarımız için tanıtım kartı uygulamasını da başlatıyoruz"

Hizmetlerinin kapsamını genişletmek için kurumlar arası iş birliklerine de büyük önem verdiklerine değinen Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk Hava Yolları'nın yanı sıra AJET ile yaptığımız iş birliğiyle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik ulaşım imkanlarını daha da genişlettik. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle, şehit yakını ve gazilerimizin Merkezi Hekim Randevu Sisteminden öncelikli randevu almalarını sağladık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle, geçtiğimiz yıl ilk kez evsel doğalgaz faturalarında yüzde 50 indirim uygulamasını hayata geçirdik. Ayrıca, özel öğretim kurumlarında şehit ve gazi çocuklarımız için ilave ücretleri de kaldırdık. 81 ilimizde hayata geçirdiğimizi Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşan Projesiyle, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını teşvik ediyoruz. 'Şehit Gazi Mobil Uygulamasıyla' bu alandaki hizmetlerimizi daha erişilebilir kıldık. Bir müjdemizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün itibarıyla, 25 yaşını doldurmuş şehit ve gazi çocuklarımız için tanıtım kartı uygulamasını da başlatıyoruz. Daha önce ücretsiz seyahat kartından yararlanmış ancak yaş şartı nedeniyle bu kartlarını iade etmiş evlatlarımız, Şehit Gazi Mobil Uygulaması üzerinden tanıtım kartlarına erişebilecekler. Sistemde kaydı bulunmayan vatandaşlarımız ise başvurularını e-Ailem üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Bu yeni uygulamamızın da hayırlı olmasını diliyorum."

"Şehitlerimizin aziz hatıraları, gönüllerimizde ebediyen yaşayacak"

Göktaş, Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte güvenliğin ve istikrarın kalıcı hale geldiği bir geleceğe emin adımlarla yürüdüğüne dikkati çekerek, "Bunda hiç şüphesiz, milletimizin huzuru ve birliği uğruna bedel ödeyen şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığı büyük bir pay sahibidir. Şehitlerimizin aziz hatıraları, gönüllerimizde ebediyen yaşayacak. Devletimiz, sizlerin fedakarlıklarını asla unutmayacak. Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Siz kıymetli ailelerine, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Biraz sonra kura ile belirlenecek yeni görev yerlerinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki, kamu hizmetinde göstereceğiniz gayret ve sorumluluk, devletimize güç, ülkemize değer katacaktır" ifadelerine yer verdi.