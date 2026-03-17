İBB duyurdu: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak
Altın bir ayın dibine yaklaştı, neden düşüyor?

Altın fiyatları, petroldeki volatilitenin etkisiyle güçlenen dolar neticesinde ivme kaybetmeye başladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2026 09:40, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 09:42
Altın fiyatları ons başına yaklaşık 5 bin 33 dolara yükseldi ancak Orta Doğu çatışmasının enflasyon ve para politikası görünümü üzerindeki etkisini değerlendirmeye devam eden yatırımcılar nedeniyle yaklaşık bir aydır en düşük seviyesine yakın kaldı.

ABD-İsrail-İran çatışması üçüncü haftasına girerken, İran bölgedeki enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı ve ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Harg Adası'ndaki petrol tesislerine doğrudan saldırı uyarısında bulundu.

Çatışma, enerji fiyatlarını yüksek tutarak, sürekli artışların enflasyonu daha da artırabileceği ve merkez bankaları arasında şahin bir duruşu güçlendirebileceği endişelerini artırdı.

Federal Rezerv'in bu hafta faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) dahil olmak üzere diğer büyük merkez bankalarının da mevcut politika ayarlarını koruyacağı tahmin ediliyor.

Bu arada, Trump, bazı ülkeler katılmayı reddetse de, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için diğer ülkelerden yardım çağrısını yineledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 10 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 995 dolar, en yüksek de 5 bin 33 doları gördü. Şu sıralar 5 bin 30 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 110 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 98 lira, en yüksek de 7 bin 152 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 147 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ HAFİF DESTEK BULDU

Cansız seyreden gümüş fiyatları küçük hareketlenmeler gösterdi. Geçtiğimiz aylardaki tarihi rekor seviyelerinden hayli uzakta olan gümüş İran savaşının nasıl yönleneceğiyle hareket ediyor.

Gümüşün kazanımları, 2026 için öngörülen 67 milyon onsluk arz açığı ve elektronik sektöründen gelen güçlü endüstriyel talep tarafından da destekleniyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 80,87 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 79,86 dolar, en yüksek de 82,23 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 82,19 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 115,09 liradan başladı. Gün içinde en düşük 113,65 lira, en yüksek de 117,05 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 117 liradan alıcı buluyor.

