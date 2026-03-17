Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesaba para gönderip geri istiyorlar
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin olduğu yerde yatırım ve refah vardır
İkinci el otomobilde satış hızı arttı: İlan süresi 21 güne düştü!
Çocuk hakları için 'özel bakanlık' veya 'başkanlık' kurulsun önerisi
Kadın polis adayının boy zaferi: Yanlış ölçüm mahkemeden döndü
Bakan Fidan açıkladı: Yarından itibaren Orta Doğu turuna çıkıyor
GÖKBEY tescillendi: Türkiye kendi standartlarını dünyaya kabul ettirdi
Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira
Otomotivde SUV fırtınası: Her 10 yeni araçtan 6'sı SUV oldu!
TCMB şikayet etmişti: BKM 'yolsuzluk' iddianamesi tamamlandı
AK Parti bayramda 'tam kadro' sahaya iniyor
10 yıllık kayyım süreci bitiyor: TMSF ünlü baklavacıyı satıyor!
Erdoğan'dan 'mabetsiz şehir' göndermesi: Ankara'yı yeni camilerle süslemek kıymetli!
Emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
İBB duyurdu: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak
Otobüs Firmalarına Bayram İçin Ek Sefer
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Gelişmekte olan ekonomilerin yatırım lideri: Türkiye
Altın bir ayın dibine yaklaştı, neden düşüyor?
Bakan Şimşek: Köprü ve otoyollarda özelleştirme kararı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Ankara mesaisi yoğun
Antalya'da gece yarısı korkutan deprem
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 83 TL, benzin 71 TL olacaktı
Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
Bağdat ve Erbil anlaştı: Irak petrolü Türkiye hattına geri dönüyor

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırılması için Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı. Bölgenin içinden geçtiği olağanüstü şartlar nedeniyle Kürdistan boru hattının hızla devreye alınması kararını verdiklerini belirten Barzani, petrol şirketlerinin güvenli üretim yapabilmesi için gerekli garantilerin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2026 22:52, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 22:53
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye Kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.

Barzani, Irak petrolünün IKBY üzerinden Türkiye'ye ihraç edilmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Barzani, "Ülkenin karşı karşıya kaldığı olağanüstü şartlar dikkate alınarak, hepimizin sorumluluğu olan bu ağır durumu aşmak için en kısa sürede Kürdistan Bölgesi boru hattından petrol ihracatına başlanmasına izin verilmesi kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Diğer konuların üzerine de Bağdat ile görüşmelerinin devam edeceğini kaydeden Barzani, "Bölgeye (IKBY'ye) ithalat ve ticaret üzerindeki kısıtlamaların acilen kaldırılması ve petrol ve doğalgaz şirketlerinin güvenli bir ortamda üretime devam edebilmeleri için gerekli garantilerin sağlanması amacıyla Bağdat ile görüşmelerimiz devam edecektir." dedi.

