Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira
Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira
%0 Faizli 25.000 TL
Otomotivde SUV fırtınası: Her 10 yeni araçtan 6'sı SUV oldu!
TCMB şikayet etmişti: BKM 'yolsuzluk' iddianamesi tamamlandı
AK Parti bayramda 'tam kadro' sahaya iniyor
10 yıllık kayyım süreci bitiyor: TMSF ünlü baklavacıyı satıyor!
Erdoğan'dan 'mabetsiz şehir' göndermesi: Ankara'yı yeni camilerle süslemek kıymetli!
Emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
İBB duyurdu: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak
Otobüs Firmalarına Bayram İçin Ek Sefer
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Gelişmekte olan ekonomilerin yatırım lideri: Türkiye
Altın bir ayın dibine yaklaştı, neden düşüyor?
Bakan Şimşek: Köprü ve otoyollarda özelleştirme kararı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Ankara mesaisi yoğun
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli yakalandı
Antalya'da gece yarısı korkutan deprem
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 83 TL, benzin 71 TL olacaktı
Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
10 yıllık kayyım süreci bitiyor: TMSF ünlü baklavacıyı satıyor!

2016 yılında FETÖ soruşturmaları kapsamında el konulan ve TMSF denetimine geçen Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi için nihai karar verildi. 223 milyon TL değer biçilen "Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihalesiyle marka, özel sektöre devredilecek. İhaleye ilişkin detayların önümüzdeki günlerde TMSF tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 17 Mart 2026 15:32, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 15:33
10 yıllık kayyım süreci bitiyor: TMSF ünlü baklavacıyı satıyor!
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait varlıklardan oluşan "Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.

MUHAMMEN BEDEL 223 MİLYON TL

Muhammen bedeli 223 milyon TL olan satışa çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlük; Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden oluşuyor. Satış kapsamında şirketin tüm ticari unsurları, marka değeri ve sözleşmeleri de yer alıyor.

İHALE NİSAN AYINDA

8 Nisan 2026 tarihinde yapılacak olan ihaleye katılım şartları ve detayların TMSF tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

2016 YILINDA EL KONMUŞTU

FETÖ'ye üye olduğu tespit edilen kişiler ve bazı şirketler hakkında soruşturma açılmıştı. Güllüoğlu Baklavaları'na 'Terör örgütünün finansmanı', 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından dolayı 2016 yılında el konmuştu. Yaşanan sürecin ardından kayyım yönetimine geçen şirketin varlıklarının satışa çıkarılmasıyla birlikte, yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

