Bilecik'te tır, trafik levhalarına çarptı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, damperi açık unutulan tırın trafik levhalarına çarptığı kazada bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2026 13:29, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 13:30
K.E. yönetimindeki damperi açık unutulan tır, Karaköy Kavşağı'nda trafik levhalarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi koptu, trafik levhalarında hasar oluştu.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.