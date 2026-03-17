Sakarya'da üretilen her 10 araçtan 6'sı ihraç edildi

Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira
Otomotivde SUV fırtınası: Her 10 yeni araçtan 6'sı SUV oldu!
Otomotivde SUV fırtınası: Her 10 yeni araçtan 6'sı SUV oldu!
TCMB şikayet etmişti: BKM 'yolsuzluk' iddianamesi tamamlandı
TCMB şikayet etmişti: BKM 'yolsuzluk' iddianamesi tamamlandı
AK Parti bayramda 'tam kadro' sahaya iniyor
AK Parti bayramda 'tam kadro' sahaya iniyor
10 yıllık kayyım süreci bitiyor: TMSF ünlü baklavacıyı satıyor!
10 yıllık kayyım süreci bitiyor: TMSF ünlü baklavacıyı satıyor!
Erdoğan'dan 'mabetsiz şehir' göndermesi: Ankara'yı yeni camilerle süslemek kıymetli!
Erdoğan'dan 'mabetsiz şehir' göndermesi: Ankara'yı yeni camilerle süslemek kıymetli!
Emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
İBB duyurdu: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak
İBB duyurdu: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak
Otobüs Firmalarına Bayram İçin Ek Sefer
Otobüs Firmalarına Bayram İçin Ek Sefer
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Gelişmekte olan ekonomilerin yatırım lideri: Türkiye
Gelişmekte olan ekonomilerin yatırım lideri: Türkiye
Altın bir ayın dibine yaklaştı, neden düşüyor?
Altın bir ayın dibine yaklaştı, neden düşüyor?
Bakan Şimşek: Köprü ve otoyollarda özelleştirme kararı yok
Bakan Şimşek: Köprü ve otoyollarda özelleştirme kararı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Ankara mesaisi yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Ankara mesaisi yoğun
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli yakalandı
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli yakalandı
Antalya'da gece yarısı korkutan deprem
Antalya'da gece yarısı korkutan deprem
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 83 TL, benzin 71 TL olacaktı
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 83 TL, benzin 71 TL olacaktı
Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Sakarya'da üretilen her 10 araçtan 6'sı ihraç edildi

Sakarya'da ocak-şubat döneminde banttan indirilen 42 bin 872 aracın yüzde 61,37'sine denk gelen 26 bin 314'ü ihraç edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2026 14:06, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 13:59
İhracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer alan Sakarya'dan ocak-şubat döneminde 949 milyon 20 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Bu dönemdeki ihracatın yüzde 87,85'lik kısmını sadece otomotiv alanında gerçekleştiren kent, ülkeye 833 milyon 799 bin dolar kazandırdı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 2026'nın ilk 2 ayında 218 bin 703 taşıt üretildi, bu taşıtların 146 bin 87'si yurt dışına gönderildi.

Ocak-şubatta Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 18,01'ini karşılayan Sakarya ise ürettiği 42 bin 872 aracın yüzde 61,37'sine denk gelen 26 bin 314'ünü dış piyasaya sattı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi otomotiv üreticilerine ev sahipliği yapan kentte, ocak ve şubat aylarında 38 bin 755 otomobil, 384 midibüs, 234 otobüs, 174 küçük kamyon, 3 bin 325 traktör olmak üzere toplamda 42 bin 872 araç imal edildi. Kentte, günde ortalama 726 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Toyota, ürettiği 38 bin 755 otomobilin 24 bin 306'sını, Otokar 792 midibüs, otobüs ve küçük kamyonun 298'ini, TürkTraktör ise 3 bin 325 traktörün 1710'unu yurt dışına gönderdi.

