Görele Belediye Başkanının kızı 'Mesajları ben attım' dedi

Hakkında "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçlaması bulunan ve bu nedenle cezaevinde tutulan Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturması kapsamında, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. CHP'li Görele Belediye başkanı Hasbi Dede'nin kızı, mesajları kendisinin attığını iddia etti. Dede'nin kızı ve eşi, savcılıkta ifade verdi. Dede'nin 15 yaşındaki kızı ifadesinde, mağdur kız T.T.'yi tanıdığını, onun sevgilisine karşı platonik duygular beslediğini ve mağduru "rezil etmek" amacıyla babasının şarjdaki telefonunu alarak Instagram ve WhatsApp üzerinden mesajlaştığını, daha sonra ise mesajları ve uygulamaları sildiğini söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre savcılık, siber inceleme bulgularının bu beyanla çeliştiğini belirterek A.D.'nin 'uygulamaları sildim' dediğini ancak telefona el konulduğunda uygulamaların aktif olduğu belirledi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 12:18, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 12:22
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, bir kız çocuğuna sosyal medya uygulamaları üzerinden taciz içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. Mağdur kız ve ailesinin savcılığa başvurmasıyla ortaya çıkan skandal kapsamında Dede hakkında, Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ancak itiraz üzerine tekrar mahkemeye çıkarılan Dede, Türk Ceza Kanunu'nun 105'inci maddesinde düzenlenen "bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz" suçlaması kapsamında tutuklandı.

HASBİ DEDE CEZAEVİNE GİRDİ

Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken Dede'nin, adliyenin arka kapısından çıkarıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Dede, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

KIZI MESAJLARI KENDİSİNİN YAZDIĞINI SÖYLEDİ

Dede hakkında, 2009 doğumlu bir çocuğa sosyal medya uygulamaları üzerinden rahatsız edici içerikte mesajlar gönderildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlenirken yeni bir gelişme yaşandı.

Dede'nin kızı, söz konusu mesajları kendisinin yazdığını söyledi.

16 Şubat'ta bir psikolojik danışman, 112'yi arayarak Hasbi Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D.'nin, seans sırasında söz konusu taciz mesajlarını kendisinin attığını söylediğini iddia etti.

Bunun üzerine Dede'nin kızı ve eşinin savcılıkta ifadesi alındı.

"ŞARJDAKİ TELEFONDAN BEN YAZDIM DEDİ AMA BEYANLARI ÇELİŞTİ"

Dede'nin 15 yaşındaki kızı ifadesinde, mağdur kız T.T.'yi tanıdığını, onun sevgilisine karşı platonik duygular beslediğini ve mağduru "rezil etmek" amacıyla babasının şarjdaki telefonunu alarak Instagram ve WhatsApp üzerinden mesajlaştığını, daha sonra ise mesajları ve uygulamaları sildiğini söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre savcılık, siber inceleme bulgularının bu beyanla çeliştiğini belirterek A.D.'nin 'uygulamaları sildim' dediğini ancak telefona el konulduğunda uygulamaların aktif olduğu belirledi.

Ayrıca A.D.'nin telefonunda, babasına yönelik yazılan ve suçu itiraf niteliği taşıdığı öne sürülen mesajın ise delil oluşturmak amacıyla sonradan yazılmış olabileceği değerlendirildi

HASBİ DEDE HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Edinilen bilgiye göre, iddanamede, 2009 doğumlu bir çocuğa sosyal medya uygulamaları üzerinden rahatsız edici içerikte mesajlar gönderildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve düzenlenen iddianamenin mahkemeye sunulduğu belirtildi.

İddianameye göre, 8 Şubat 2026 tarihinde mağdur olduğu belirtilen çocuk ve annesi, Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin kendisine ait olduğu ileri sürülen sosyal medya hesapları üzerinden rahatsız edici mesajlar gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Başvuru üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında mağdur çocuğa ait cep telefonunun rıza ile incelendiği, mesaj içeriklerinin tutanak altına alındığı ve dijital materyallerin Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimince teknik incelemeye tabi tutulduğu bildirildi.

Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda isnat edilen fiilin "elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz" suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde sanık sıfatıyla yargılama süreci başlayacak olup, nihai kararın yargılama sonucunda verileceği belirtildi.

