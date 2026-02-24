Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecini ilmek ilmek dokuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Davetimize icabet ederek iftar soframızı şereflendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Sayın Genel Sekreterini soframızda misafir etmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu bereketli soframızın başında bizleri bir araya getiren İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımıza da teşekkür ediyorum.

Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Malazgirt'ten İstiklal Harbine, Kıbrıs Barış Harekatından 15 Temmuz direnişine kadar tüm değerler adına insanımızın huzuru, birliği ve dirliği için şehit düşenleri rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, gazilerimize ise uzun ömürler diliyorum. Şehadet ve gaza bilincini hayatının merkezine koyarak çocuklarını 'ya şehit ol ya da gazi' duasıyla göreve uğurlayan anne babaları şükranla anıyorum.

Şu anda vatanımızın dört bir köşesinde, dağlarda, denizlerde ve yurt dışı misyonlarında görev yapan ve vatanı milleti için fedayı can eylemeyi cana minnet bilen güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Milletimizin dirliği aynı zamanda milletimizin birliğidir. Ucunda şahadet olsa bile birliğimizi ve dirliğimizi koruyan sizlersiniz. Türkiye, dünyada ve bölgesinde gıptayla izlenen istikrar, huzur ve güven adasına dönüştüyse bunda aslan payı sizlerindir. Emniyet güçlerimiz başka ülkelerle karşılaştırmayacak şekilde çetin mücadeleler vermiş, büyük sınavlardan başarıyla geçmiş, sayısız itibar suikastına rağmen devletimize yönelik her saldırıyı, istiklalimize yönelik her oyunu boşa çıkarmıştır.

Hiçbir ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelede destan yazan sizlersiniz. Organize suç örgütlerine nefes aldırmayan sizlersiniz. Zehir tacirlerine, çetelere, kendini devletten ve kanundan üstün gören küstah yapılara göz açtırmayan sizlersiniz. Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi, Türkiye'yi istikrarsızlığa sürüklemeyi hedefleyen kökü dışarıda kalkışmaları bertaraf eden sizlersiniz.

Kalem gibi sürekli renk değiştiren, girdiği kabın şeklini alan omurgasız vatan hainlerinin 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi demokrasimize kastetmesine geçit vermeyen sizlersiniz. İnsan kaçakçılarının, göçmen tacirlerinin planlarını bozan yine sizlersiniz.

Denizlerimizde yaşanan can pazarlarında binlerce hayatı kurtaran sizlersiniz. İnsanlık tarihinin en zengin hazinelerini barındıran bu topraklarda yağmacılara ve talancılara aman vermeyen sizlersiniz. Aidiyetine, inancına, uyruğuna, kimliğine bakmaksızın gadre uğrayanların imdadına koşan; suçluları adalete teslim etmeden gözüne uyku girmeyen; halkımızın huzuru için fedakarca çalışan sizlersiniz.