Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecini ilmek ilmek dokuyoruz

Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecini ilmek ilmek dokuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terörsüz Türkiye) Attığımız her adımda bizleri hayır duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimizle birlikte bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz" dedi.

Haber Giriş : 24 Şubat 2026 20:43, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 20:45
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecini ilmek ilmek dokuyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Davetimize icabet ederek iftar soframızı şereflendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Sayın Genel Sekreterini soframızda misafir etmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu bereketli soframızın başında bizleri bir araya getiren İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımıza da teşekkür ediyorum.

Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Malazgirt'ten İstiklal Harbine, Kıbrıs Barış Harekatından 15 Temmuz direnişine kadar tüm değerler adına insanımızın huzuru, birliği ve dirliği için şehit düşenleri rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, gazilerimize ise uzun ömürler diliyorum. Şehadet ve gaza bilincini hayatının merkezine koyarak çocuklarını 'ya şehit ol ya da gazi' duasıyla göreve uğurlayan anne babaları şükranla anıyorum.

Şu anda vatanımızın dört bir köşesinde, dağlarda, denizlerde ve yurt dışı misyonlarında görev yapan ve vatanı milleti için fedayı can eylemeyi cana minnet bilen güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Milletimizin dirliği aynı zamanda milletimizin birliğidir. Ucunda şahadet olsa bile birliğimizi ve dirliğimizi koruyan sizlersiniz. Türkiye, dünyada ve bölgesinde gıptayla izlenen istikrar, huzur ve güven adasına dönüştüyse bunda aslan payı sizlerindir. Emniyet güçlerimiz başka ülkelerle karşılaştırmayacak şekilde çetin mücadeleler vermiş, büyük sınavlardan başarıyla geçmiş, sayısız itibar suikastına rağmen devletimize yönelik her saldırıyı, istiklalimize yönelik her oyunu boşa çıkarmıştır.

Hiçbir ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelede destan yazan sizlersiniz. Organize suç örgütlerine nefes aldırmayan sizlersiniz. Zehir tacirlerine, çetelere, kendini devletten ve kanundan üstün gören küstah yapılara göz açtırmayan sizlersiniz. Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi, Türkiye'yi istikrarsızlığa sürüklemeyi hedefleyen kökü dışarıda kalkışmaları bertaraf eden sizlersiniz.

Kalem gibi sürekli renk değiştiren, girdiği kabın şeklini alan omurgasız vatan hainlerinin 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi demokrasimize kastetmesine geçit vermeyen sizlersiniz. İnsan kaçakçılarının, göçmen tacirlerinin planlarını bozan yine sizlersiniz.

Denizlerimizde yaşanan can pazarlarında binlerce hayatı kurtaran sizlersiniz. İnsanlık tarihinin en zengin hazinelerini barındıran bu topraklarda yağmacılara ve talancılara aman vermeyen sizlersiniz. Aidiyetine, inancına, uyruğuna, kimliğine bakmaksızın gadre uğrayanların imdadına koşan; suçluları adalete teslim etmeden gözüne uyku girmeyen; halkımızın huzuru için fedakarca çalışan sizlersiniz.

