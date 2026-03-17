İBB duyurdu: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak
İBB duyurdu: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak
Otobüs Firmalarına Bayram İçin Ek Sefer
Otobüs Firmalarına Bayram İçin Ek Sefer
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Gelişmekte olan ekonomilerin yatırım lideri: Türkiye
Gelişmekte olan ekonomilerin yatırım lideri: Türkiye
Altın bir ayın dibine yaklaştı, neden düşüyor?
Altın bir ayın dibine yaklaştı, neden düşüyor?
Bakan Şimşek: Köprü ve otoyollarda özelleştirme kararı yok
Bakan Şimşek: Köprü ve otoyollarda özelleştirme kararı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Ankara mesaisi yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Ankara mesaisi yoğun
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli yakalandı
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli yakalandı
Emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Antalya'da gece yarısı korkutan deprem
Antalya'da gece yarısı korkutan deprem
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 83 TL, benzin 71 TL olacaktı
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 83 TL, benzin 71 TL olacaktı
Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 artışla 13.008,29 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2026 10:14, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 10:26
Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 12.956,72 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,57 puan ve yüzde 0,40 artışla 13.008,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,05 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 0,31 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden gelişmeler yakından takip edilirken, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


