İBB duyurdu: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak
Öğretmen adaylarına 4 dönemlik zorunlu eğitim: Yeni sistem Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle öğretmen adaylarının hazırlık eğitimi 10 haftadan az 14 haftadan fazla olamayacak şekilde 4 dönem olarak düzenlendi. Ara tatil öngörülmezken, yerleştirmede öncelik kriterleri ve uygulamalı eğitim süreci de ayrıntılı şekilde belirlendi.

17 Mart 2026 09:26, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 09:27
17 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği" ile öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ndeki hazırlık eğitiminin süresi, yerleştirme esasları, sınav sistemi ve uygulamalı eğitim süreci yeniden düzenlendi. Yönetmelik, hem eğitim süresini hem de adayların değerlendirme ve yerleştirme kriterlerini ayrıntılı şekilde ortaya koydu.

Hazırlık eğitimi 4 dönem olarak uygulanacak

Yeni düzenlemeye göre öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademisi'nde 4 dönemlik bir hazırlık eğitimine alınacak.

Her bir dönem:

  • -En az 10 hafta
  • -En fazla 14 hafta

şeklinde planlanacak.

Bazı yükseköğretim programları için ise bu süre, Akademi Kurulu kararıyla 3 döneme indirilebilecek. Ancak hangi programların bu kapsama alınacağı ayrıca belirlenecek.

Ara tatil yok, takvim yetkisi Akademi'de

Yönetmelikte dönemler arasında zorunlu bir ara tatil düzenlemesine yer verilmedi.

Buna karşılık:

  • -Eğitim takvimi tamamen Milli Eğitim Akademisi tarafından hazırlanacak
  • -Bakan onayıyla yürürlüğe girecek

Dönem başlangıç ve bitişleri, sınav tarihleri ve olası ara süreler Akademi tarafından belirlenecek. Ayrıca ihtiyaç halinde eğitime ara verilmesi de mümkün olacak.

Yerleştirmede öncelik sırası açıklandı

Öğretmen adaylarının eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilmesinde uygulanacak öncelik sırası da yönetmelikte net şekilde düzenlendi.

Buna göre sıralama:

1-EKPSS puanı ile başvuranlar

2-2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamındakiler

3-Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki adaylar

4-Milli sporcular

5-MEB-AGS puanı yüksek olan adaylar

şeklinde olacak.

Puan eşitliği durumunda ise yerleştirme bilgisayar kurası ile yapılacak. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar Bakanlık tarafından resen yerleştirilebilecek.

Eğitim hem teorik hem uygulamalı olacak

Hazırlık eğitimi süreci iki temel aşamadan oluşacak:

  • -Teorik dersler
  • -Uygulamalı eğitim

Uygulamalı eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda gerçekleştirilecek.

Uygulamalı eğitimde üçlü sorumluluk sistemi

Yönetmelik, uygulamalı eğitim sürecinde sorumluluğu da netleştirdi. Buna göre öğretmen adayları;

  • -Eğitim personeli
  • -Eğitim kurumu müdürü
  • -Uygulama öğretmeni

rehberliğinde eğitim alacak.

Uygulama öğretmeni ise aynı alanda görev yapan öğretmenler arasından, öncelik sırasına göre (başöğretmen, uzman öğretmen, öğretmen) belirlenecek.

Sınav sistemi ve başarı kriterleri

Teorik derslerde adaylar en az iki yazılı sınava girecek. Başarılı sayılmak için ortalamanın en az 60 puan olması gerekecek.

Uygulamalı eğitimde ise adaylar üç ayrı değerlendirmeye tabi tutulacak ve başarı için en az 70 puan şartı aranacak.

Uygulamalı eğitimde başarısız olanlara ek değerlendirme hakkı verilmeyecek.

Atama puanı uygulama ağırlıklı hesaplanacak

Adayların atamaya esas başarı puanı;

-Teorik derslerin %40'ı

-Uygulamalı derslerin %60'ı

esas alınarak belirlenecek.

Devamsızlık ve izin kuralları netleşti

Yönetmeliğe göre:

  • -Sağlık mazeretiyle en fazla 19 gün izin
  • -Diğer mazeretlerle en fazla 10 gün izin
  • -20 gün ve üzeri devamsızlıkta kayıt dondurma

uygulanacak.

Maaş ve sosyal haklar sağlanacak

Hazırlık eğitimi süresince öğretmen adaylarına aylık ödeme yapılacak. Ayrıca adaylar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınacak.

Başarısız olanların ilişiği kesilecek

Hazırlık eğitimi sürecinde;

  • -Başarısız olan
  • -Disiplin cezası alan
  • -Şartları taşımadığı sonradan anlaşılan
  • adayların Akademi ile ilişiği kesilecek.

