Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 1şüpheli gözaltına alındı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2026 03:12, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 03:14
Çalışmalar kapsamında, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.H., evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Öte yandan, aynı evde kalan ve ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu M.E.C. ve M.N.H. de gözaltına alındı.
M.H.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin sorgularının ardından Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.