Çalınan 16'ncı yüzyıllık iki çini Türkiye'ye iade edildi

Otobüs Firmalarına Bayram İçin Ek Sefer
Otobüs Firmalarına Bayram İçin Ek Sefer
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Gelişmekte olan ekonomilerin yatırım lideri: Türkiye
Gelişmekte olan ekonomilerin yatırım lideri: Türkiye
Altın bir ayın dibine yaklaştı, neden düşüyor?
Altın bir ayın dibine yaklaştı, neden düşüyor?
Bakan Şimşek: Köprü ve otoyollarda özelleştirme kararı yok
Bakan Şimşek: Köprü ve otoyollarda özelleştirme kararı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Ankara mesaisi yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Ankara mesaisi yoğun
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli yakalandı
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli yakalandı
Emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Antalya'da gece yarısı korkutan deprem
Antalya'da gece yarısı korkutan deprem
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 83 TL, benzin 71 TL olacaktı
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 83 TL, benzin 71 TL olacaktı
Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Çalınan 16'ncı yüzyıllık iki çini Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sultanahmet Camii ve Rüstem Paşa Camii'nden çalınan 16'ncı yüzyıla tarihlenmiş 2 İznik çinisinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2026 12:51, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 12:34
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre "Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler" sergisi, Osmanlı'nın kutsal beldelere hizmet anlayışını ve asırlardır taşınan emanet bilincini yeniden gündeme taşıdı.

Bakan Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde kutsal emanetler, Kabe örtüleri, Kur'an-ı Kerim nüshaları ve seçkin eserlerin yer aldığı sergiyi ziyaret etti.

Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, bir müjdesinin olduğunu belirterek, "Sultanahmet Camisi ve Rüstem Paşa Camisi'nden çalınmış olan, 16'ncı yüzyıla tarihlenmiş 2 adet İznik çinisinin ülkemize iadesini sağlamış bulunuyoruz. Çiniler, Ankara Etnografya Müzemizde muhafaza altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu eserlerin İngiltere'de bir müzayede evinde satışa sunulmak üzereyken Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının koordinasyonunda yapılan girişimler sonucu müzayededen çekildiğini ve çinileri elinde bulunduran kişinin eserleri Türkiye'ye iade etmeyi kabul ettiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Londra Büyükelçiliğimizin yoğun çabaları, Londra Metropolitan Polisi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bu eserlerin Sultanahmet ve Rüstem Paşa camilerine ait olduğunu bilimsel verilerle ortaya koyan uzmanlarımız bu güzel sonucu elde etmemizi sağlamıştır. Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Yapay Zeka Destekli Kültür Varlığı Tanımlama Projesi' kapsamında, kaçakçılığa konu ülkemiz kökenli kültür varlıklarının internet ortamında taranması ve arşivlenmesine yönelik olarak kullanılan 'TraceArt' sisteminden yararlandığımızı da özellikle vurgulamak isterim."

"Kabe'ye duydukları hasret Osmanlı sanatına aksetmiştir"

Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'ı fethiyle Osmanlı sultanlarının yeni bir unvan daha kullanmaya başladığını anımsatan Ersoy, "Hadimü'l-Haremeyn' Mekke ve Medine'nin Hizmetkarı olarak ifade edebileceğimiz bu unvan, Osmanlı İmparatorluğu gibi üç kıtaya hükmeden, coğrafyaları şekillendiren, taç dağıtan bir kudreti yöneten insanların Allah'ın dini, Peygamberi ve Kıblesi söz konusu olunca çizdikleri aşılmaz had ve edep sınırını göstermesi açısından son derece değerlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, ecdadın, Kabe'nin bulunduğu topraklara hizmetkar olmayı bütün hükümdarlıklardan üstün tuttuğunun altını çizerek, bu şiarın hizmete dönüştürülerek asırlarca yaşatıldığını, söz konusu hizmetlerin vakıflar eliyle kurumsallaştırılarak sonrasının da güvence altına alındığını, sürekliliğin tesis edildiğini belirtti.

Osmanlı sultanlarının kutsal topraklara duyduğu bağlılığın yalnızca hizmetlerle sınırlı kalmadığını vurgulayan Ersoy, bu derin hasretin ve hürmetin Osmanlı sanatında da güçlü biçimde karşılık bulduğuna işaret etti.

Ersoy, Osmanlı sultanları için Hac yolculuğuna çıkanların güvenliğinin sağlanması, Haremeyn'e hizmet edilmesi, Kabe'nin bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması ile kıymetli hediyeler gönderilmesinin büyük bir şeref vesilesi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Her yıl İstanbul'dan merasimle uğurlanan surre alaylarıyla yalnızca padişah ve hanedan mensuplarının hediyeleri değil, halkın feraşet çantaları içinde gönderdiği mütevazı armağanlar da mukaddes beldelere ulaştırılmıştır. Bu, devletin de milletin de Allah için Haremeyn'e beslediği derin sevginin çok ince bir temsilidir. Osmanlı padişahları uzun hac yolculuklarına bizzat çıkamasalar da ibadetlerini vekaleten yerine getirmiş, o kutlu topraklara ve Kabe'ye duydukları hasret Osmanlı sanatına aksetmiştir."


