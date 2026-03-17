Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
İzinli veya raporlu olan öğretmenlerin boş geçen derslerine giren yönetici ve öğretmenlere hangi durumlarda ek ders ücreti ödenir?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 27.06.2024 tarih ve 105113872 sayılı yazısıyla, İzinli veya raporlu olan öğretmenlerin boş geçen derslerine giren yönetici ve öğretmenlere ne şekilde ek ders ücreti ödeneceğine ilişkin ilişkin görüş yayınladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Mart 2026 00:10, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 11:35
Bilindiği gibi Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin hangi görevlerine bağlı olarak ne şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacakları. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve 03.09.2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinde düzenlenmiştir.

Söz konusu Kararın 5'inci maddesinde: Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin aylıkları karşılığında haftada kaç saat ders okutmakla yükümlü oldukları. 6'ncı maddesinde ise aslık karşılığı ders görevini tamamlayanların haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları belirlenmiş; bu yükümlülüklerini öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanların ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders okutmak suretiyle yerine getirebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27.06.2024 tarih ve 105113872 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla yönetici ve öğretmenlerden kendi alanlarında veya alanları dışında boş geçen derslere girenlerin, o günler için yürütülmesi öngörülmüş olan müfredatı aynı şekilde uygulamaları şartıyla, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi, aylık karşılığı ders görevinin üzerinde okuttukları derslerin ise söz konusu Kararda belirtilen haftada okutabilecekleri azami ek ders saati sınırlarını geçmemek üzere ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan ders okutmaksızın salt öğretmeni olmayan sınıfların düzenini sağlamak üzere sınıfta bulunan öğretmenlerin, bu görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

