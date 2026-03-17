İBB duyurdu: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak
Bayramda yola çıkacaklar dikkat: Sabit radarların yerleri belli oldu

Hız sınırını aşıp güvenliği tehlikeye sokanlara yönelik radar uygulamaları bayramda da devam edecek. Türkiye genelinde sabit radarların olduğu noktalar belli oldu.

Haber Giriş : 17 Mart 2026 08:55, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 13:17
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen trafik denetimleri kapsamında, bayram süresince sabit radar uygulamaları aralıksız devam edecek. Bayram tatili nedeniyle yoğunlaşacak trafikte kazaların önüne geçilmesi amacıyla hız kontrolleri artırıldı.

Sabit radar sistemleri; otoyol ve çevre yollarında kurulu platformlar ile yol kenarlarında bulunan Elektronik Denetleme Sistemleri (TEDES) üzerinden hız tespiti yapıyor. Hız sınırını aşan sürücülere cezalar otomatik olarak plaka üzerinden uygulanıyor.

Hız sınırlarında yeni uygulama

Yapılan düzenlemeye göre sürücüler, şehir içinde hız limitini en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km aşabilecek. Bu sınırların aşılması halinde cezai işlem uygulanacak.

Örnek olarak;

  • 90 km hız sınırı olan yolda 100 km,
  • 110 km olan yolda 120 km,
  • 130 km olan yolda 140 km,
  • 140 km olan yolda ise 150 km hızdan itibaren ceza kesilecek.
  • Şehir içinde ceza sınırı 56 km/s

Yerleşim yerlerinde genel hız sınırı 50 km/s olarak uygulanırken, yeni düzenlemeyle 56 km/s hızdan itibaren ceza yazılacak. İhlalin büyüklüğüne göre cezalar 2 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Şehirler arası yollarda hız sınırları

Yol türüne göre hız limitleri şu şekilde uygulanıyor:

  • Çift yönlü yollar: 90 km/s
  • Bölünmüş yollar: 110 km/s
  • Devlet otoyolları: 130 km/s
  • Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km/s
  • Bu yollarda hız ihlaline göre cezalar kademeli olarak artırılıyor ve üst sınır 30 bin TL'ye kadar ulaşıyor.

Sabit radar noktaları açıklandı

Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin bulunduğu noktalar kamuoyuyla paylaşıldı. Radar noktaları arasında özellikle Ankara-Kırıkkale yolu, Afyonkarahisar çevresi, Bolu, Erzurum, Konya, İstanbul ve Gaziantep gibi yoğun güzergahlar öne çıkıyor.

Öte yandan gezici radar araçlarının konum bilgileri paylaşılmazken, bu araçların yol kenarında ekip otosu şeklinde denetim yaptığı belirtildi.

Yetkililer, sürücülerin radar noktalarını takip etmek yerine hız kurallarına uyarak güvenli seyahat etmeleri gerektiğini vurguladı.

