Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheliye ağır suçlamalar: İddiname hazır!

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianamenin İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği bildirildi.

Ağır Suçlamalar Dikkat Çekti

Hazırlanan iddianamede, baş şüpheli olarak yer alan Mehmet Akif Ersoy hakkında oldukça ağır suçlamalar yer aldı. Savcılık, Ersoy'un organize bir yapı içinde hareket ettiğini belirterek şu suçlardan cezalandırılmasını talep etti:

Suç örgütü kurma ve yönetme,

11 kez nitelikli cinsel saldırı,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama,

Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma.

Dosya Ağır Ceza Mahkemesinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu 8 şüphelinin yer aldığı iddiaları barındıran soruşturma dosyasını tamamlayarak yargılama merciine ulaştırdı. Düzenlenen iddianame, incelenmek ve kabul kararı verilmek üzere İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.