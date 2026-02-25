Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret

Önder Kahveci, iftar sonrası sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini ve ardından Kemal Memişoğlu ile görüştüklerini açıkladı. Kahveci, sağlık çalışanlarının sorun ve beklentilerini doğrudan Bakan Memişoğlu'na ilettiklerini belirtti.

Görüşmede; teşvik ödemelerinin artırılması, yapılan tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılması ve nöbet ücretlerinin günümüz ekonomik şartlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi talepleri öne çıktı. Ayrıca eş durumu başta olmak üzere tayinlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, hastanelerde kreş imkanı sağlanması ve uzman hemşirelik uygulamasının hayata geçirilmesi de gündeme getirildi.

Aile hekimliğinde uygulanan kesintilerin sonlandırılması ve idari izinlerde yaşanan hak kayıplarının giderilmesi de sendikanın raporunda yer alan başlıklar arasında bulundu. Kahveci, sağlık çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir raporu da Bakan Memişoğlu'na sunduklarını ifade etti.

Bakan Memişoğlu'nun, çalışanların taleplerinin iletilmesi noktasında katkı beklediklerini ve çözüm için gerekli değerlendirmelerin yapılacağını kaydettiği aktarıldı. Kahveci, nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm üretme noktasında çalışmaların süreceğini vurguladı.

Açıklama, Kahveci'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.



