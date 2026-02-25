Evin metrekaresini brüt üzerinden hesaplıyorlar

Gayrimenkul satışında evin metrekaresini farklı gösterme yöntemi sıkça uygulanır oldu.

Ev alırken metrekareye dikkat

Ev sahibi olmak isteyenler, ayrıntılı araştırma yaptıktan sonra tapu işlemlerinde en önemli ayrıntıyı gözden kaçırıyor. NTV'nin haberine göre gözden kaçan net-brüt bilgileri ciddi maddi kayıplara neden oluyor.

İlandaki metrekareyle gerçekte olan farklı

Bazı ilanlarda belirtilen metrekare ölçüsüyle dairenin gerçek metrekaresi arasında farklılıklar bulunabiliyor. Kimi ev sahibi, ilanı hazırlarken ortak alanları da metrekareye ekleyip daha büyük bir daire vaadiyle yanıltıcı bilgi veriyor.

Sözleşmeden dönme hakkı sabit

Örneğin ilanda net 100 metrekare olan bir daire ekspertizi yapıldığında 75 metrekare olarak ölçülebiliyor. Uzmanlar, böyle ciddi bir farkta yapılması gerekenin sözleşmeden dönme hakkının kullanılması gerektiğini söylüyor.

'Evinizi ölçün'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Emlak Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Bunun tek yolu, vatandaş alacağı evi gidip ölçecek. Sadece beyana bakmayacak." dedi.

Kapora geri alınır mı?

Vatandaşın cayma hakkı, kaporasının iade hakkı hatta tazminat hakkının bile doğabileceğine işaret eden Aşa, "Ayıplı mal, ayıplı hizmet statüsüne giriyor." diye konuştu.