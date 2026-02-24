CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin açılan ceza davasının üçüncü celsesi Ankara'da görüldü. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen bazı kurultay delegeleri, kendilerine para teklif edildiğini ve baskı yapıldığını iddia etti.

Delegeden dikkat çeken ifade: "Pavyonda para aldım"

CHP Erzurum Büyük Kurultay delegesi Yusuf Göğerkaya, mahkemede verdiği ifadede kurultay sürecinde para dağıtıldığını öne sürdü. Göğerkaya, "İl başkanı hepimize 500'er Euro dağıttı. Ankara'da kurultay gecesi son bir yemeğe gittik. Oradan da pavyona geçtik. İl başkanı beni dışarı çıkarıp 4 imzaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İmza attık ve bin dolar verdi" dedi.

Göğerkaya, delegelerden Abdulkadir Ş.'nin parayı kabul etmediğini belirterek, "Sen beni parayla satın alamazsın" dediğini aktardı. Ayrıca il başkanının, delegelerin kullandıkları oyları WhatsApp üzerinden kendisine göndermelerini istediğini iddia etti. Göğerkaya, "İl başkanının İstanbul ekibinden 300 bin dolar aldığını biliyorum" şeklinde beyanda bulundu.

"Tanıklıktan çekilmem için 500 bin dolar önerdiler"

Kurultay delegesi Tolgahan Erdoğan ise duruşmada yaptığı açıklamada, kurultayın "satın alma" yöntemiyle gerçekleştiğini iddia etti. Erdoğan, "Tanıklıktan çekilmem için 500 bin dolar önerdiler. Tehdit edildim. Belgeleri ve fotoğrafları mahkemeye sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın iddiaları, davada rüşvet ve baskı iddialarının kapsamını genişletti.

CHP Kurultayı ile ilgili iki ayrı dava süreci

CHP'nin 38. Kurultayı'na ilişkin olarak biri ceza, diğeri hukuk olmak üzere iki ayrı dava süreci yürütülüyor. Ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ederken, "mutlak butlan" talebiyle açılan dava ise Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

Mutlak butlan talebinde bulunan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, söz konusu kararın kaldırılması için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

Hukuk çevrelerinde, ceza davasında mahkümiyet kararı verilmesi halinde bunun istinaf aşamasındaki mutlak butlan davasını etkileyebileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Aziz İhsan Aktaş iddialarının arkasında durdu: Rüşvetleri tek tek açıkladı

İstanbul'da devam eden rüşvet ve suç örgütü davasında ifade veren Aziz İhsan Aktaş, para verdiğini öne sürdüğü isimleri ve tutarları mahkeme salonunda tek tek açıkladı. Aktaş, banka dekontlarının ve belgelerin dosyada bulunduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında açılan ve yaklaşık 200 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de görülmeye devam ediyor. 578 sayfalık iddianamede Aziz İhsan Aktaş hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "mal varlığı aklama" gibi suçlamalar yer alıyor.

Son duruşmada söz alan Aktaş, iddialarının arkasında olduğunu belirterek, verdiğini öne sürdüğü rüşvetleri tarih ve rakamlarıyla açıkladı.

"Kadayıf kutusunda 1 milyon dolar verdim" iddiası

Aktaş, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin'e 1 milyon dolar verdiğini iddia etti. Paranın 19 Temmuz tarihinde Ankara'da kardeşinin evinde teslim edildiğini öne süren Aktaş, "Parayı kadayıf kutusu içerisinde götürdüm" dedi.

Ayrıca 75 milyon liranın da kardeşlerinin hesabına gönderildiğini iddia eden Aktaş, söz konusu ödemelere ilişkin banka kayıtlarının dosyada bulunduğunu söyledi.

"Düğün masrafları ve lüks araç alındı" iddiası

Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın düğün organizasyonu için üçüncü bir kişi üzerinden ödeme yapıldığını öne sürdü. Organizasyon firmasının hesabına gönderilen paraların dekontlarının dosyada yer aldığını belirten Aktaş, ayrıca lüks marka bir aracın F.D. isimli kişi üzerinden satın alınarak aynı gün Abacı'ya teslim edildiğini iddia etti.

Aracın halen eşinin kullanımında olduğunu öğrendiğini ifade eden Aktaş, araç bedeline ilişkin dekontların da dosyaya sunulduğunu kaydetti.

"Seçim maliyetleri ödettirildi" iddiası

Aktaş, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın seçim maliyetlerinin kardeşlerine ödettirildiğini iddia ederek, bu kapsamda 5 milyon lira ve 16 aracın Erhan Daka'ya teslim edildiğini söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a ilişkin olarak ise Yumurtalık'taki aile şirketine kayıtlı iki dairenin alınmasının istendiğini, dairelerin devredildiğini ve 300 bin doları Ankara'da elden teslim ettiğini öne sürdü. Ayrıca 16 Ekim 2024'te Mustafa Aydar'ın yeğenine 6 milyon lira verildiğini iddia etti.

"Belgeler ve banka dekontları dosyada"

Mahkeme huzurunda konuşan Aziz İhsan Aktaş, verdiğini öne sürdüğü tüm ödemelere ilişkin banka dekontlarının, para transfer kayıtlarının ve diğer belgelerin dava dosyasında bulunduğunu söyledi.

Dava kapsamında adı geçen belediye başkanları ve yöneticiler ise suçlamaları reddediyor. Yargılama süreci devam ederken, mahkemenin sunulan deliller ve savunmalar doğrultusunda vereceği karar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.