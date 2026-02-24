Piyasalar uzmanı İslam Memiş, "Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de" başlıklı köşe yazısında küresel gelişmelerin emtia fiyatları üzerindeki etkisini değerlendirdi. ABD-İran görüşmeleri sonrası piyasalarda oluşan "anlaşma iyimserliği"nin kısa süreli olduğunu belirten Memiş, altın ve gümüşte yaşanan sert düşüşleri "manipülasyon fiyatlaması" olarak nitelendirdi.

ABD-İran görüşmeleri sonrası sert dalgalanma

Geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen ABD-İran görüşmelerine dikkat çeken Memiş, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin "ABD ile temel ilkeler konusunda anlaştık" açıklamasına karşın, ABD'li yetkililerin iki hafta içinde görüş ayrılıklarına ilişkin dönüş yapılacağını bildirdiğini hatırlattı.

Bu açıklamaların ardından salı günü piyasalarda "anlaşma iyimserliği" oluştuğunu belirten Memiş, ons altının 4.850 dolara, ons gümüşün ise 72 dolara kadar gerilediğini aktardı. Ancak ortada somut bir anlaşma olmadığını vurgulayan Memiş, haftanın ilerleyen günlerinde ons altının 5.104 dolar, ons gümüşün 84,55 dolar seviyesine yükseldiğini; yeni haftanın ilk işlem gününde ise altının 5.176 dolar, gümüşün 87,84 dolar seviyesini gördüğünü ifade etti.

Memiş, bu tabloyu "Piyasa demek ki 'anlaşma' hikayesine inanmadı" sözleriyle yorumladı.

Gümüşte Çin etkisi ve rasyo mesajı

Çin piyasalarının geçen hafta kapalı olduğunu ve bu hafta yeniden açıldığını hatırlatan Memiş, Çin'deki gerilim ve belirsizliklerin fiyatlamasının bu hafta yapılacağını belirtti. Bu nedenle gümüşün altına kıyasla daha fazla prim yaptığını ifade etti.

Altın/gümüş rasyosunun yeniden 60 seviyesinin altına sarktığını kaydeden Memiş, bunun yüksek seviyelerden gümüş maliyeti yapmış yatırımcılar için yeni bir fırsat anlamına gelebileceğini dile getirdi.

2026 stratejisi: Emtia değil borsa ve BTC

İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin stratejisini de paylaştı. Yılın ilk yarısına kadar emtia fiyatlarında yükseliş, ikinci yarısından sonra ise düşüş beklediğini belirten Memiş, buna karşılık borsa ve Bitcoin'de yükseliş öngördüğünü ifade etti.

"2026 şampiyonum altın ve gümüş değil, borsa ve BTC" diyen Memiş, ev veya araç almayı planlayanların ons altında 6.000 dolar, ons gümüşte ise 90 dolar seviyelerini yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı. Bu seviyelerden sonra sert bir dönüş yaşanabileceğini ve fırsat penceresinin kapanabileceğini belirtti.

"2026 manipülasyon yılı olabilir"

Memiş yazısının sonunda 2026 yılına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yıl boyunca sert dalgalanmalara hazır olunması gerektiğini ifade eden Memiş, piyasalarda istikrarın bilinçli şekilde bozulduğunu savundu. Enflasyonun yeniden yükselişe geçebileceğini ve dijital paraya geçiş sürecinin hızlanabileceğini ileri sürdü.

Altın ve gümüş piyasasında küresel gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş'in değerlendirmeleri, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.