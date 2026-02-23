Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle bugün Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana başlıklarını "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılması planlanan yasal adımlar, bölgesel gelişmeler ile emeklilere verilen bayram ikramiyesinin artırılması oluşturuyor. Kabine toplantısında, geçtiğimiz hafta çalışmalarını tamamlayarak ortak raporunu yayımlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı metin ele alınacak.

Meclis'ten çıkan rapor doğrultusunda ilerleyen günlerde atılması planlanan adımların çerçevesi değerlendirilecek. Edinilen bilgilere göre, toplantıda özellikle infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler masaya yatırılacak.

Toplantıda, bölgesel gelişmelere de geniş yer ayrılacak. ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidinin gündemdeki yerini koruduğu bir dönemde, Türkiye'nin hem İran hem de ABD ile sürdürdüğü diplomatik temasların yansımaları değerlendirilecek. Suriye'deki son gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

FİDAN BRİFİNG VERECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'de gerçekleştirilen Barış Kurulu toplantısında ele alınan başlıklar hakkında Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda, Gazze'de ateşkesin korunması ve ramazan ayında bölgeye insani yardımların ulaştırılması konuları istişare edilecek. Ayrıca Gazze'ye uluslararası bir barış gücü konuşlandırılması önerisine ilişkin detaylar da toplantıda müzakere edilecek.

YENİLERİN İLK TOPLANTISI

Kabinenin gündeminde ekonomi başlığı da yer alacak. Ramazan ayında yürütülen fahiş fiyat denetimleri değerlendirilecek, 2026 yılında enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. Emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı konusu da toplantıda masaya getirilecek. Öte yandan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, kabine toplantısına ilk kez katılacak.