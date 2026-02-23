'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Sponsorlu İçerik
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
Akaryakıta dev zam kapıda
Akaryakıta dev zam kapıda
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Şubat 2026 15:50, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 16:02
Yazdır

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle bugün Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana başlıklarını "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılması planlanan yasal adımlar, bölgesel gelişmeler ile emeklilere verilen bayram ikramiyesinin artırılması oluşturuyor. Kabine toplantısında, geçtiğimiz hafta çalışmalarını tamamlayarak ortak raporunu yayımlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı metin ele alınacak.

Meclis'ten çıkan rapor doğrultusunda ilerleyen günlerde atılması planlanan adımların çerçevesi değerlendirilecek. Edinilen bilgilere göre, toplantıda özellikle infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler masaya yatırılacak.

Toplantıda, bölgesel gelişmelere de geniş yer ayrılacak. ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidinin gündemdeki yerini koruduğu bir dönemde, Türkiye'nin hem İran hem de ABD ile sürdürdüğü diplomatik temasların yansımaları değerlendirilecek. Suriye'deki son gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

FİDAN BRİFİNG VERECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'de gerçekleştirilen Barış Kurulu toplantısında ele alınan başlıklar hakkında Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda, Gazze'de ateşkesin korunması ve ramazan ayında bölgeye insani yardımların ulaştırılması konuları istişare edilecek. Ayrıca Gazze'ye uluslararası bir barış gücü konuşlandırılması önerisine ilişkin detaylar da toplantıda müzakere edilecek.

YENİLERİN İLK TOPLANTISI

Kabinenin gündeminde ekonomi başlığı da yer alacak. Ramazan ayında yürütülen fahiş fiyat denetimleri değerlendirilecek, 2026 yılında enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. Emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı konusu da toplantıda masaya getirilecek. Öte yandan yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, kabine toplantısına ilk kez katılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber