250.000 TL %3.34 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.34 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Ortaylı'nın 'Ben ölürsem selamı sen ver' vasiyeti yerine getirildi

Hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyetlerinden biri yerine getirildi. Duayen tarihçinin yıllar önce "Benim selamı sen oku" dediği Üsküdar Çinili Camii imamı Dursun Şahin, görevli bulunduğu Almanya'da Ortaylı için sela okudu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2026 17:51, Son Güncelleme : 15 Mart 2026 18:54
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti ortaya çıktı.

Üsküdar Çinili Camii'nin imam hatibi olarak görev yapan Dursun Şahin'in bir cuma namazı sonrası okuduğu seladan etkilenen Ortaylı, Şahin'le tanışmak istedi.

"BEN ÖLÜRSEM SELAMI SEN VERECEKSİN"

Ortaylı'nın "Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın" sorusu karşısında Dursun Şahin, Amir Ateş'ten ders aldığını söyledi. Bunun üzerine Ortaylı Şahin'e "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" vasiyetini bıraktı.

Yıllar sonra ortaya çıkan bu unutulmaz anı, hem Ortaylı'nın hem de Şahin'in sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı.

13 Mart'ta hayatını kaybeden İlber Ortaylı'nın vasiyetini yerine getiren Dursun Şahin, Almanya'nın Reinlandpfalz Eyaleti'ndeki Ditip Schifferstadt Merkez Camii'nde selayı okudu.

Dursun Şahin, İlber Ortaylı için okuduğu selayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

CENAZE TÖRENİ AYRINTILARI BELLİ OLDU

İlber Ortaylı, İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlanacak.

Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, usta tarihçi için 16 Mart saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek.

Ardından usta tarihçinin cenaze namazı, ikindi namazını müteakip kılınacak ve Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek.

Ailesi, açıklamada ayrıca cenazeye çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfına bağış yapmalarını rica etti.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, tarihçi kimliğinin yanı sıra popüler kültür ve tarih eserleriyle geniş kitlelere hitap etti. Türkçe, Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Farsça olmak üzere 7 dil bilen Ortaylı, ardında 50'den fazla eser bıraktı.

Tarih bilgisinin yanı sıra kültürel birikimi ve kendine has hitabet tarzıyla Türkiye'de önemli bir yere sahip olan yazarın öne çıkan eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.

1981-1999 yılları arasında Ayşe Özdolay ile bir evlilik yaşayan Ortaylı'nın Tuna adında bir kızı bulunuyor.


