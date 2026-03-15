Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal

İçişleri Bakanlığı, 27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak "sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak" fiiline yönelik düzenleme yapıldığını aktardı.

Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durduruldu.

Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verildi.

Öte yandan; araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler 1 Nisan'a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek, bu tarihten itibaren ise ilgili kanun kapsamında denetimlere devam edileceği hatırlatıldı.





Kesilen Cezalar Ne Olacak?

27 Şubat 2026 tarihinden bu yana araç içi görüntü cihazı gerekçesiyle ceza alan sürücülerin yaptırımları iptal ediliyor. Bakanlık açıklamasına göre bu kapsama giren tüm cezai işlemler geçersiz sayılacak.

Ceza iptalinin nasıl hayata geçirileceğine dair ayrıntılar henüz netleşmedi. Etkilenen sürücülerin trafik müdürlükleriyle iletişime geçmesi ya da resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

Bundan Sonra Ne Olacak?

. Yönetmelik süreci: Bakanlık, konunun tüm paydaşlarının - sürücüler, araç üreticileri, oto ses sektörü - görüşlerini alarak kapsamlı bir yönetmelik hazırlayacak.

. Netlik beklentisi: Yönetmeliğin fabrika çıkışı ekranlar, CarPlay/Android Auto ve sonradan takılan sistemler arasındaki sınırı açıkça belirlemesi bekleniyor.

. Trafik güvenliği odağı: Bakanlık, düzenlemenin trafik güvenliğini olumsuz etkilemeyecek biçimde şekillendirileceğini vurguladı.

. Yeni ceza takvimi: Yaptırımlar yalnızca yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra uygulamaya konulacak.



