Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal

Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Eski başkomiserin şüpheli ölümü
Eski başkomiserin şüpheli ölümü
Akran işkencesine 3 gözaltı
Akran işkencesine 3 gözaltı
Otomobil şarampole devrildi: Anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralandı
Otomobil şarampole devrildi: Anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralandı
Erdoğan, trafikte iftariyelik dağıtan AK Gençlik üyeleriyle karşılaştı
Erdoğan, trafikte iftariyelik dağıtan AK Gençlik üyeleriyle karşılaştı
'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza
'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza
Erdoğan: Sağlık sistemimiz hiç olmadığı kadar güçlü
Erdoğan: Sağlık sistemimiz hiç olmadığı kadar güçlü
Bakan Fidan: Türkiye'nin güvenliği konusunda taviz yok
Bakan Fidan: Türkiye'nin güvenliği konusunda taviz yok
Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırdık
Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırdık
35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!
Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!
İmamdan 'telefon' isyanı: Kıldırmıyorum namazı, terk edin camiyi!
İmamdan 'telefon' isyanı: Kıldırmıyorum namazı, terk edin camiyi!
MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal

İçişleri Bakanlığı, tartışmalı araç içi görüntü cihazı yasağının yaptırımlarını askıya aldı. Yönetmelik hazırlanana kadar hiçbir ceza kesilmeyecek; 27 Şubat 2026'dan bu yana uygulanan yaptırımlar ise iade edilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2026 15:48, Son Güncelleme : 15 Mart 2026 16:11
Yazdır
İçişleri Bakanlığı, 27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak "sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak" fiiline yönelik düzenleme yapıldığını aktardı.

Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durduruldu.

Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verildi.

Öte yandan; araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler 1 Nisan'a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek, bu tarihten itibaren ise ilgili kanun kapsamında denetimlere devam edileceği hatırlatıldı.


Kesilen Cezalar Ne Olacak?

27 Şubat 2026 tarihinden bu yana araç içi görüntü cihazı gerekçesiyle ceza alan sürücülerin yaptırımları iptal ediliyor. Bakanlık açıklamasına göre bu kapsama giren tüm cezai işlemler geçersiz sayılacak.

Ceza iptalinin nasıl hayata geçirileceğine dair ayrıntılar henüz netleşmedi. Etkilenen sürücülerin trafik müdürlükleriyle iletişime geçmesi ya da resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

Bundan Sonra Ne Olacak?

  • . Yönetmelik süreci: Bakanlık, konunun tüm paydaşlarının - sürücüler, araç üreticileri, oto ses sektörü - görüşlerini alarak kapsamlı bir yönetmelik hazırlayacak.
  • . Netlik beklentisi: Yönetmeliğin fabrika çıkışı ekranlar, CarPlay/Android Auto ve sonradan takılan sistemler arasındaki sınırı açıkça belirlemesi bekleniyor.
  • . Trafik güvenliği odağı: Bakanlık, düzenlemenin trafik güvenliğini olumsuz etkilemeyecek biçimde şekillendirileceğini vurguladı.
  • . Yeni ceza takvimi: Yaptırımlar yalnızca yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra uygulamaya konulacak.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber