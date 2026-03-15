Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Türkiye'de yaşlı nüfus 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaşırken, Trakya'da en yüksek yaşlı nüfus oranı yüzde 18 ile Edirne'de görüldü.
Haber Giriş : 15 Mart 2026 10:43, Son Güncelleme : 15 Mart 2026 10:44
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı yaşlı nüfus istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Türkiye genelinde yaşlı nüfus 9 milyon 583 bin 59 kişi olarak belirlendi.
Trakya'da Edirne yüzde 18 oranıyla en çok yaşlı nüfusa sahip il oldu.
Bölgede ikinci sırada yaşlı nüfusunun yüzde 17'si ile Kırklareli yer alırken, Tekirdağ'da yaşlı nüfus yüzde 10,7 olarak tespit edildi.